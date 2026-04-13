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El humor de Leo Harlem aterriza esta noche en El Hormiguero

El cómico y actor visita el programa de Pablo Motos para arrancar la semana con humor y presentar su nueva película, que llega a los cines el 17 de abril.

Leo Harlem

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El Hormiguero
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El Hormiguero arranca la semana con la visita de Leo Harlem, uno de los rostros más queridos del humor en España. El cómico y actor acudirá al programa para compartir una noche llena de risas junto a Pablo Motos.

Durante su visita, Leo Harlem presentará La familia Benetón +2, secuela de la exitosa comedia familiar de Atresmedia Cine dirigida por Joaquín Mazón. La película llegará a los cines el próximo 17 de abril, continuando con una historia que conquistó al público en su primera entrega.

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Leo Harlem es uno de los cómicos más populares del panorama nacional, con una sólida trayectoria tanto en televisión como en cine y teatro. Su estilo cercano y su capacidad para conectar con el público le han convertido en un rostro habitual de programas de entretenimiento, además de protagonizar numerosos espectáculos de monólogos por toda España.

En los últimos años, el actor ha reforzado su presencia en la gran pantalla con comedias de gran éxito, consolidándose como uno de los referentes del género. Ahora regresa con La familia Benetón +2, una nueva apuesta cinematográfica con la que continúa ampliando su carrera como actor, combinando humor y proyectos para todos los públicos.

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