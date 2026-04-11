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La entrevista más personal de Laura Moure: "Tardé mucho en contar que estoy embarazada"

Laura Moure nos confirmaba hace poco, a través de sus redes sociales, que está embarazada. Ahora hemos hablado con la presentadora de La ruleta de la suerte para conocer algunos detalles sobre esta nueva y bonita etapa de su vida.

La entrevista más personal de Laura Moure: "Tardé mucho en contar que estoy embarazada"

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Laura Moure nos ha contado todo sobre su nueva etapa desde que está embarazada: cómo se enteró, la elección del nombre, cuándo decidió contarlo...

La presentadora de La ruleta de la suerte se muestra feliz y entusiasmada con la idea de ser madre. Incluso reconoce que es algo que anhelaba desde hace algunos años.

¿Cómo fue el momento en el que se entera de que está embarazada? ¿Ha cambiado algo en su rutina diaria? Laura Moure ha desvelado también todo sobre la elección del nombre de su hija.

¡No te pierdas esta entrevista tan personal de la presentadora de programa líder de audiencia de Antena 3!

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