Ralph Fiennes da su bendición a esta actriz para que sea Voldemort en la serie de Harry Potter: "Sería increíble"

La primera temporada de Harry Potter y la piedra filosofal está cada vez más cerca con el tráiler ya lanzado y la lista de actores confirmada desde hace tiempo. No obstante, Warner Bros. aún no a desvelado quién dará vida a uno de los personajes clave de la saga: Voldemort.

El señor oscuro aún no tiene intérprete y todo hace pensar que se guardarán la sorpresa hasta que se revele al final de la primera entrega en HBO Max o de cara a las próximas temporadas.

Eso sí, los fans tienen entre ceja y ceja a su actor soñado para este papel, que no es otro que Cillian Murphy. De hecho, el protagonista de Peaky Blinders se pronunció sobre estos rumores, señalando que sus hijos se lo enseñan a menudo.

Cillian Murphy y Voldemort | Gtres | Warner Bros.

Incluso, Ralph Fiennes pareció revelar por accidente que sería el actor irlandés el elegido. Sin embargo, las últimas declaraciones del que fuera Lord Voldemort en las películas han hecho saltar la alarma de los fans.

Durante una aparición en The Claudia Winkleman Show, Fiennes explicó que, si bien estaba dispuesto a retomar el papel hace unos años, ese tren ya pasó para él, asegurando que "ya es demasiado tarde".

"Pero les diré algo, Tilda Swinton fue mencionada en algún lugar como una de las candidatas, y creo que sería increíble", ha añadido.

Tilda Swinton | Gtres

Si finalmente Swinton fuera la elegida sería una decisión que no escaparía de la polémica, tal y como ha pasado con los castings de Snape o Dumbledore, por cuestiones de raza o país de procedencia.

Un debate que traspasó los límites y por el que incluso muchos usuarios amenazaron de muerte al actor Paapa Essiedu, por lo que la producción tuvo que reforzar sus medidas de seguridad durante el rodaje.