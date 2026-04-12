LIMPIEZA
Trucos de limpieza para deshacerte de manchas de frutas en la ropa
El inicio de la temporada de fruta no solo trae sabores frescos, también nuevos retos para la colada. Las manchas se vuelven protagonistas, pero tienen solución. ¡Nos lo cuenta Ordenatriz!
Publicidad
Con la llegada del buen tiempo, aumenta el consumo de fruta fresca, típica de la primavera. Sin embargo, junto a fresas, moras o zumos, también regresan las temidas manchas en la ropa, difíciles de eliminar si no se tratan a tiempo.
Begoña Pérez, nuestra Ordenatriz, ha compartido algunos trucos caseros para hacer frente a estos accidentes cotidianos. Entre ellos, destaca un método curioso: las manchas de ciruelas desaparecen con jabón de lavavajillas y un cepillo de dientes.
Más Noticias
- María del Monte e Isa Pantoja, juntas tras dos décadas de silencio: "Ha habido un parón en nuestra relación, pero nos queremos"
- Si comes distraído, comes más: descubre algunos trucos para evitarlo
- La infidelidad que vivió Dalia a un mes de su boda: "Nos casábamos en agosto y en junio me dijo que se había enamorado de otra"
Otros consejos incluyen usar agua muy caliente para las manchas de fresas o frambuesas, alcohol para los arándanos y una mezcla de agua fría y jabón para el chocolate. Para el zumo de naranja, una opción curiosa: agua con gas. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!
Publicidad