Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LIMPIEZA

Trucos de limpieza para deshacerte de manchas de frutas en la ropa

El inicio de la temporada de fruta no solo trae sabores frescos, también nuevos retos para la colada. Las manchas se vuelven protagonistas, pero tienen solución. ¡Nos lo cuenta Ordenatriz!

Ordenatriz

Publicidad

Con la llegada del buen tiempo, aumenta el consumo de fruta fresca, típica de la primavera. Sin embargo, junto a fresas, moras o zumos, también regresan las temidas manchas en la ropa, difíciles de eliminar si no se tratan a tiempo.

Begoña Pérez, nuestra Ordenatriz, ha compartido algunos trucos caseros para hacer frente a estos accidentes cotidianos. Entre ellos, destaca un método curioso: las manchas de ciruelas desaparecen con jabón de lavavajillas y un cepillo de dientes.

Otros consejos incluyen usar agua muy caliente para las manchas de fresas o frambuesas, alcohol para los arándanos y una mezcla de agua fría y jabón para el chocolate. Para el zumo de naranja, una opción curiosa: agua con gas. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Flo se rinde ante el talento de Cristina Castaño: “Somos muy afortunados de tenerte”

Flo se rinde ante el talento de Cristina Castaño: “Somos muy afortunados de tenerte”

Ordenatriz

Trucos de limpieza para deshacerte de manchas de frutas en la ropa

Bernd Schuster, Semáforo de Mask Singer

La película que Bernd Schuster no puede dejar de ver: “Encaja con mi profesión”

El consejo de Melani a los nuevos concursantes de Tu cara me suena
Mejores momentos | Gala 1

El consejo de Melani a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

J Kbello y Lolita se reencuentran en Tu cara me suena: “Te echaba de menos”
Mejores momentos | Gala 1

J Kbello y Lolita se reencuentran en Tu cara me suena: “Te echaba de menos”

"Yo me sacrificaría": los colaboradores de El Hormiguero confiesan cómo afrontarían una ruptura con mascotas en común
Debate

"Yo me sacrificaría": los colaboradores de El Hormiguero confiesan cómo afrontarían una ruptura con mascotas en común

Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó han confesado cómo se organizarían con sus parejas si rompiesen la relación y tuviesen mascotas en común.

Elle MacPherson, Micrófono de Mask Singer
Contenido exclusivo

Elle MacPherson, totalmente representada en Micrófono de Mask Singer: “El equipo hizo un trabajo estupendo”

La top model australiana se ha mostrado muy contenta con el disfraz de Micrófono, una conexión palpable sobre el escenario.

María del Monte

María del Monte e Isa Pantoja, juntas tras dos décadas de silencio: "Ha habido un parón en nuestra relación, pero nos queremos"

Leonor Lavado y Susi Caramelo

El aviso de Susi Caramelo a Leonor Lavado y Aníbal Gómez en Tu cara me suena: “Ya verás cuando te pongan el cuatro”

“¡Así, no!”: Un mamón elimina a las dos Ana al perder 950.000 euros en Atrapa un millón

“¡Así, no!”: un mamón elimina a las dos Ana al perder 950.000 euros en Atrapa un millón

Publicidad