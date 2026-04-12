Trucos de limpieza para deshacerte de manchas de frutas en la ropa

Con la llegada del buen tiempo, aumenta el consumo de fruta fresca, típica de la primavera. Sin embargo, junto a fresas, moras o zumos, también regresan las temidas manchas en la ropa, difíciles de eliminar si no se tratan a tiempo.

Begoña Pérez, nuestra Ordenatriz, ha compartido algunos trucos caseros para hacer frente a estos accidentes cotidianos. Entre ellos, destaca un método curioso: las manchas de ciruelas desaparecen con jabón de lavavajillas y un cepillo de dientes.

Otros consejos incluyen usar agua muy caliente para las manchas de fresas o frambuesas, alcohol para los arándanos y una mezcla de agua fría y jabón para el chocolate. Para el zumo de naranja, una opción curiosa: agua con gas. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!