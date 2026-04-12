“Yo no merecía perderte”: el reproche de Ferit a su destino frente a una Seyran que le empuja a los brazos de Diyar

Ferit, incapaz de esconder su tormento, ha reconocido frente a Seyran que en esta historia nadie ha tenido lo que le correspondía. "Nadie recibe lo que se merece. Yo no merecía perderte, ni tampoco Diyar se merecía que la dejara plantada en el altar", ha admitido.

Sin embargo, Seyran ha vuelto a dar una lección de madurez que ha dejado a Ferit descolocado. A pesar de seguir queriéndolo, ella le ha pedido que no pierda su futuro con Diyar por su culpa: "Ahora que la he conocido, quiero que te cases y seas muy feliz”. Ferit, sorprendido por el cambio de opinión de su exmujer, se ha quedado sin palabras al ver cómo ella le empuja a los brazos de otra para salvarlo de la infelicidad.

La llegada del médico ha cortado el aire entre ambos. Al levantarse a la vez, se han quedado frente a frente, en una cercanía donde las palabras ya no hacían falta. Con un hilo de voz, Ferit solo ha podido pedirle que se refugie en su habitación para no enfriarse, demostrando que, aunque ella le pida que se case con otra, él no puede dejar de cuidarla ni un segundo. ¿Podrá Ferit seguir adelante con su boda tras este íntimo cara a cara con el amor de su vida?