El catedrático Rafael Calduch analiza la salida de Víktor Orbán del Gobierno de Hungría: "Supone un alivio para la Unión Europea"

Rafael Calduch, catedrático de relaciones internacionales, ha analizado el cambio político que vive Hungría tras la victoria de Péter Magyar en las elecciones. Este carismático jurista ha conseguido poner fin a los 16 años de hegemonía de Víktor Orbán propiciando un cambio político en el tablero internacional.

Señala Calduch que la victoria de Magyar supone un alivio para la Unión Europea y va a permitir que se desbloquen medidas como la ayuda de 90.000 millones que está necesitando Ucrania. Pone en valor que Magyar haya conseguido a tres tercios del parlamento: "una abrumadora mayoría que le permite gobernar con confianza". Este giro político "supone un importante cambio en la cúpula judicial porque era clave para la autocracia de Orbán".

Añade además el catedrático que este cambio de Gobierno en Turquía supone para Donald Trump la pérdida de un peón para Putin. "Pierde a un garante de que la Unión Europea no pudiera apoyar a Ucrania en la guerra con toda su capacidad".

"Sería bueno forzar a levantar el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz"

A partir de las 16.00 horas españolas se producirá el bloqueo total del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de EEUU con Pakistán. Señala que este fracaso estaba anunciado porque los puntos de partida eran irreconciliables. "La medida que ha adoptado Trump era la represalia para formar al régimen de los ayatolás aunque ya no esté dirigido por los ayatolás, ni se sepa quién tiene el control real".

Cree que sería bueno forzar a levantar el bloqueo que estaba ejerciendo sobre el estrecho de Ormuz. "La economía internacional puede aguantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz pero la economía iraní no va a poder aguantar mucho tiempo el bloqueo en el sentido inverso".

En opinión de Calduch el precio del barril de petróleo no tiene por qué modificarse mucho porque el poco petróleo que salía de origen iraní iba destinado fundamentalmente a China. Ese flujo de petróleo que iba a China procedente de Irán se pagaba en yuanes. "La medida también tiene como resultado económico fortalecer el petrodólar".

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