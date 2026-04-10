Netanyahu carga contra España: "No voy a permitir que ningún país nos libre una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello"

Es el último capítulo de la enemistad diplomática entre nuestro Gobierno y el de Netanyahu. El Ejecutivo israelí ha decidido expulsar a España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el organismo internacional encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza y canalizar la ayuda humanitaria en el enclave.

La decisión, comunicada formalmente a Madrid y trasladada previamente también a Estados Unidos, supone un nuevo golpe en las relaciones entre ambos países. Israel justifica la medida por lo que califica como una "obsesión antiisraelí" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Netanyahu ha sido especialmente duro en sus declaraciones. Acusa a España de "difamar a sus héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo. Y por eso he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel". "No voy a permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", ha añadido.

En la misma línea, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, considera que "el Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente estadounidense, (Donald Trump) y en el CMCC que operan en el marco del plan".

Un organismo clave para Gaza

El CMCC es una pieza central del plan impulsado por Estados Unidos tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. Este organismo coordina la entrada de ayuda humanitaria y supervisa la estabilización de la Franja de Gaza tras meses de conflicto. La expulsión de España supone apartar por completo al Ejecutivo de la supervisión del acuerdo del alto el fuego y de la entrada de ayuda humanitaria en medio de las denuncias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre las continuadas restricciones al acceso de ayuda y los reiterados bombardeos israelíes contra el enclave.

Está liderado por el Mando Central estadounidense (CENTCOM) y reúne a cerca de una veintena de países. La exclusión de España supone, por tanto, su salida de uno de los principales foros internacionales vinculados a la gestión del posconflicto en la región. Aunque, en la práctica, España ya tenía un papel secundario en estas labores.

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