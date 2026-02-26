Antena3
Uno de los menores que presuntamente violó a una niña de 14 años en Valencia asegura que grabó los hechos para tener un recuerdo de cuándo perdía la virginidad

Uno de los agresores grabó a la víctima y difundió el vídeo entre sus compañeros de instituto. Uno de estos alumnos lo denunció a la dirección del centro, que se puso en contacto con la menor.

Laura Simón
Publicado:

El grupo de menores de la Policía Nacional investiga la presunta violación grupal a una niña de 14 años en un centro comercial de Valencia. Uno de los detenidos sostiene que lo grabó para que la menor tuviera un recuerdo de cómo había perdido la virginidad.

Por el momento hay 3 detenidos menores de edad, dos de 14 años y uno de 15. La víctima había tenido una relación con uno de estos menores con el que mantuvo relaciones sexuales. Pasadas 24 horas volvía a quedar con él, que la había grabado por teléfono porque quería ver cómo perdía la virginidad

La sorpresa, según el relato de la víctima es que cuando ella queda con su pareja se presentan también dos menores que la agreden sexualmente en los baños del centro comercial.

En libertad vigilada los 3 menores

Los investigadores están ahora reconstruyendo los hechos a través de las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial y con los datos que aporta la víctima. La Fiscalía de menores ha dejado en libertad vigilada a los 3 menores, a los que ha interpuesto libertad vigilada y una prohibición de acercarse a menos de 50 metros de la víctima. Se les investiga por agresión sexual y un delito contra la intimidad. El menor de 14 años es inimputable.

Los implicados aseguran que las relaciones fueron consentidas. Todo sale a la luz porque circulan unos vídeos que llegan a manos de un alumno de Bachillerato del instituto. La dirección habla con la menor, que confiesa la violación y asegura que se quedó completamente en shock. Contó que por vergüenza se lo había contado a una amiga pero ni lo había denunciado ni puesto en conocimiento de su propia familia. La víctima ya ha sido trasladada a otro instituto.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

