El PSOE ha expulsado provisionalmente a los diputados de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, después de que ambos apoyaran la aprobación inicial de los presupuestos de la Ciudad Autónoma, presentados por el Gobierno del PP. Esta decisión deja al grupo socialista con una sola integrante, Hanan Ahmed.

Los dos parlamentarios recibieron la notificación de su expulsión tras votar a favor de las cuentas de 2027 el pasado 10 de noviembre. La Gestora del PSOE de Ceuta había pedido que se rechazara el presupuesto, por lo que el partido considera que ambos rompieron la disciplina de voto.

Melchor León, ha explicado la verdadera causa de la expulsión en Espejo Público: "El partido miente, porque dice que se me expulsa por votar que sí a los presupuestos del PP en Ceuta y desde 2021 se votan en Ceuta los presupuestos junto al PP. Realmente se me expulsa por las críticas al gobierno de España en la gestión de la crisis de Ceuta".

"Sentí vergüenza escuchar al presidente del Gobierno al mentir sobre Ceuta", ha destacado de la entrevista el diputado del PSOE en Ceuta.

Vecinas ceutíes contra Sánchez

Isabel y Vima son dos vecinas ceutíes, una de ellas, Vima, abandonó hace 2 meses la ciudad porque denuncia continuamente que la situación es insostenible.

"Ayer escuchaba perpleja la entrevista, porque la capacidad de mentir es tremenda, nos han mentido a todos, diciendo que la situación está bien. Si se da una vuelta por aquí verá realmente lo que tenemos. Imaginaros lo que son los barrios, las matemáticas no se le dan bien al Gobierno y desde que Marlaska decía en agosto que quedaban 5.000, la verdad es que solo salen los que se van voluntariamente, no se ha expulsado a nadie por cometer un delito", detalla la propia Isabel.

Vima se fue de Ceuta porque la situación era insoportable: "Yo hace 2 meses que salí de Ceuta, la situación sigue igual, Sánchez ha condenado a Ceuta por su inacción. Deambulan por Ceuta como les da la gana".

Ambas vecinas, junto a Melchor León han explicado que la mayoría de marroquíes que viven en Ceuta y que son españoles, no quieren que su ciudad se convierta en Marruecos. La propia Isabel ha explicado que de cara a las elecciones, Sánchez no quiere que Ceuta esté en la campaña electoral y anuncian una nueva protesta en la calle el día 21 de noviembre.

Finalmente, Vima ha apuntado su opinión de la entrevista de ayer de Susanna Griso: "He visto a una persona que empatía cero, responsabilidad 0 en todo". Y hace referencia a Sánchez como una persona que se ahoga y patea sin poder salir a flote.

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