A pocas horas de que se produzca el cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudía al plató de 'Espejo Público' Ana Palacio, quien fuera ministra de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de José María Aznar.

Según sus palabras, espera que ambos candidatos sean "ellos mismos". En el caso de Sánchez, consideraba que eso supondría mantenerse en "esa extremosidad que ahora ya está desatada". En cuanto al candidato popular, confiaba en que se mostrara "con experiencia, sensatez y realismo". De este último, además, se mostraba esperanzada en que, a partir del 29 de noviembre, pudiera formar "un gobierno fuerte".

A partir de ahí, Susanna Griso preguntaba a Palacio por uno de los asuntos que marcarán el debate: la crisis migratoria de Ceuta y las relaciones con Marruecos. La cuestión llegaba después de recuperar las palabras del presidente del Gobierno durante su entrevista de este miércoles en 'Espejo Público', en la que eximía a Marruecos de responsabilidades al asegurar que no había "datos concluyentes" que lo señalaran como responsable de lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.

Unas declaraciones que contrastaban con las informaciones del CNI, que apuntaban a que agentes marroquíes "pastoreaban" a la multitud en la frontera ceutí.

"Una cosa así no sucede sin que Rabat lo sepa"

"Esto merece una investigación", señalaba la exministra. "Cualquiera que conozca Marruecos sabe que una cosa así no sucede sin que Rabat lo sepa", consideraba, aunque reconocía desconocer hasta qué punto pudo llegar la implicación del país vecino.

Palacio cuestionaba que Sánchez pudiera realizar esas afirmaciones ante Susanna Griso con el "aplomo" con el que lo hizo. Al ponerlas en relación con la existencia de informes que apuntarían en otra dirección, la exministra llegaba a una conclusión: "Miente porque mentir es decir medias verdades".

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