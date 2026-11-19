El último 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue en Atresmedia. Fue el único debate a dos de los candidatos a las elecciones generales de 2023. Desde entonces han pasado ya tres y fue un debate muy tenso. 13 días después de esa cita se abrían las urnas en unos comicios que ganó el PP, pero que al no ser capaz de formar Gobierno permitió que los socialistas sí consiguieran los apoyos necesarios para gobernar.

Aquel debate comenzó con un saludo cordial, un apretón de manos para dar paso a 100 minutos de pocas propuestas y muchas acusaciones. La economía fue el primer bloque, Sánchez y Feijóo no compartían cifras. Mientras el líder popular salió al ataque, Sánchez estaba a la defensiva. Ambos candidatos explotaron la baza del terrorismo, primero Sánchez con el 11-M, después Feijoo con ETA. Feijóo pidió un acuerdo para dejar gobernar a la lista más votada algo a lo que en esta campaña no ha querido comprometerse.

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