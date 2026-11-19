Durante el programa, Máximo Huerta ha explicado que Sánchez le preguntó cómo creía que pasaría a la historia y cómo hablarían de él en el futuro. Una cuestión que le sorprendió especialmente porque, en aquel momento, él estaba preparando su dimisión. "Yo estaba dimitiendo y voy con mi discurso escrito en el móvil", ha contado. Incluso ha recordado que le recomendaron no presentar la renuncia a esa hora y esperar una hora más.

"¿Cómo crees que pasaré yo, por ejemplo?"

El escritor ha reconstruido parte de aquella conversación en el despacho de Sánchez. Según su relato, mientras él estaba sentado, el presidente se levantó y comenzó a pasear por la habitación antes de preguntarle cómo creía que sería recordado. "¿Cómo crees que se hablará de mí? ¿Cómo crees que pasaré yo, por ejemplo?", ha recordado.

La pregunta le dejó desconcertado: "Si el que está dimitiendo soy yo, si el que sigue eres tú", ha explicado que pensó en aquel momento. Máximo ha reconocido que entonces creía en el proyecto de regeneración que representaba el PSOE tras la moción de censura: "Yo me creí absolutamente que había venido un PSOE a regenerar".

Así recibió Máximo Huerta la oferta para ser ministro

Durante la conversación, también ha contado cómo recibió la llamada de Pedro Sánchez para ofrecerle el Ministerio de Cultura. Huerta estaba desayunando antes de acudir a firmar su novela en la Feria del Libro cuando recibió una llamada de un número desconocido.

"Yo le felicito, dije, enhorabuena, presidente por esta moción de censura", ha recordado. Sánchez le respondió que no le llamaba por eso, sino por otra cuestión: quería ofrecerle ser ministro. "Yo pensé que querría una pregunta de comunicación o algo así", ha explicado antes de recordar su primera reacción: "Bueno, me lo pienso...".

Sin embargo, la decisión tuvo que tomarla durante aquella misma llamada. "Yo estaba con una amiga y la miré, a mí se me mudó la cara", ha contado. Finalmente dijo que sí, una decisión que, según ha reflexionado, pudo estar influida por el ambiente de ilusión que se vivía entonces y por la idea de formar parte de aquel "gobierno bonito". "¡Jo, cultura, qué bonito!", ha recordado.