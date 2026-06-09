Los independentistas se quejan de la falta del catalán en los discursos del Papa León XIV en Barcelona

El independentismo catalán ha mostrado sus quejas en la visita del Papa León XIV a Barcelona. Instan al pontífice a utilizar más el catalán en sus discursos cuando se pronuncie a toda la población. Este mismo martes, León XIV se ha estrenado con el catalán: "Barcelona es llamada Cap i Casal de Catalunya. Lo que da a esta comunidad, a todos vosotros, barceloneses y catalanes, una vocación y una responsabilidad especial de convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad".

A varios políticos le han parecido insucifientes estas palabras y han pedido que el Papa utilice"la lengua propia de Cataluña" por lo menos durante su eucaristía barcelonesa. La ANC, Òmnium Cultural y el Consell per la República convocado una concentración en la que llaman a portar banderas esteladas para recibirlo y a pitarle a su paso por las calles de la Ciudad Condal.

Les parece insuficiente

La manifestación ha sido alentada por el propio líder de Junts, Carles Puigdemont, que la pasada semana reclamó secundar la protesta, la portavoz Miriam Nogueras se tuvo unas palabras ante el Papa León XIV para decirle en ingles: "Como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación".

El ex presidente de la Generalitat no olvidó cargar las tintas contra el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, a quien acusó de maniobrar para ir contra los intereses independentistas.

También Oriol Junqueras, en calidad de presidente de ERC, remitió una misiva al Papa con la misma petición. Su portavoz en las Cortes Generales, Gabriel Rufián, evitó sumarse a la crítica y ayer afeó la estrategia de Junts y las palabras de Nogueras por "anodinas" y "vacías de contenido".

Su mano derecha, el conseller de Presidencia Albert Dalmau, lamentó las protestas independentistas contra el Papa. "Yo creo que así no se ayuda a la lengua. Ir a recibirlo con silbidos no es la forma", manifestó. "En lugar de criticarlo, lo podríamos poner en valor. Es un mensaje muy relevante que el Santo Padre esté en Cataluña y hable en nuestra lengua, con el trabajo que tenemos para preservarla", insistió.

Piden una "adecuada presencia" del catalán

Sales pide que tanto en la misa y la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, como en el resto de actos oficiales de la visita, haya una presencia "adecuada" de catalán, y deja claro que la formación de Carles Puigdemont no pide "ninguna concesión, ni ningún favor".

Además, Mònica Sales también recuerda que la visita del papa León XIV coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una persona altamente "arraigada al país y a la identidad catalana", un hecho que, según apunta, aún hace "más doloroso ver cómo el catalán, lengua que defendía siempre el arquitecto de la luz, no tiene la presencia que se merece en la ceremonia".

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