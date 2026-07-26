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Actuación | Gran Final

Mía vuelve a conquistar La Voz Kids y recibe el mayor elogio de Edurne: "Eres una artista"

La finalista del equipo de Edurne emociona con una impecable interpretación de 'Golden' y vuelve a demostrar por qué ha llegado hasta la última gala de La Voz Kids 2026.

Mia en La Voz Kids

Mía vuelve a conquistar La Voz Kids y recibe el mayor elogio de Edurne: "Eres una artista"

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Celia Gil
Celia Gil
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Mía ha vuelto a confirmar que es una de las grandes protagonistas de esta edición de La Voz Kids. La finalista del equipo de Edurne se ha subido al escenario para interpretar 'Golden', una actuación llena de fuerza, personalidad y emoción con la que se llevó al público de calle desde el primer momento.

La talent defendió el tema con una seguridad y una presencia escénica que sorprendieron una vez más a los coaches. Su interpretación recibió una gran ovación del plató, consolidando el enorme crecimiento que ha experimentado a lo largo de toda la edición.

Edurne no pudo ocultar el orgullo que siente por su finalista y le dedicó unas palabras cargadas de admiración: "Eres increíble, eres una artista y los artistas sentimos y vivimos las canciones", aseguró la coach.

Muy emocionada antes de bajar del escenario, Mía también quiso agradecer el cariño recibido durante todo su recorrido en el programa: "Quiero dar las gracias al público", dijo la pequeña antes de recibir un nuevo aplauso.

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