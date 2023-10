Pilar Vidal revela que un miembro del Gobierno la ha llamado tras la polémica con Carmen Lomana

Pilar Vidal afirma que Carmen Lomana en la reunión previa al programa la llamó gorda de manera despectiva: "Carmen Lomana me ha llamado gorda, que lo sepa toda España, la señora Carmen Lomana que va de paz, amor, super educación, de tal... me ha llamado gorda."

Carmen Lomana y Pilar Vidal no mantienen una buena relación desde hace tiempo, las colaboradoras han discutido varias veces y este comentario de la empresaria no hace nada más que agraviar su mala relación. Hoy en el plató de Espejo Público Pilar Vidal cuenta cómo está tras este rifirrafe: "Me siento muy respaldada. He recibido llamadas de todo el mundo excepto de Pedro Sánchez, es el único que no me ha llamado."

Pero para sorpresa de nuestros colaboradores no todo queda aquí: "He recibido llamadas de políticos. Me han llamado muchísimos, no os lo podéis ni imaginar."

¿Qué políticos habrán llamado a Pilar Vidal?

Nuestros colaboradores le insisten para que nos de los nombres pero la periodista se niega: "Son llamadas privadas que me han hecho mucha ilusión, pero no os preocupéis que ya lo iré diciendo." "De verdad, que no pensé y os lo digo para que sepáis la responsabilidad que tenemos el alcance que puede tener cualquier cosa que digamos."

La llamada que más le ha sorprendido a nuestra colaboradora es la de un miembro del gobierno: "Un miembro del gobierno,mujer, que me ha confesado que le pasó algo muy parecido a mí. Y sobre todo que se siente muy identificada porque su entorno no lo aceptaba." "En 2023 no es necesario atacar a alguien por su físico, es inconcebible, con mi hijo de 18 años tuve una conversación más madura que con mucha gente."

"No soy feliz por cómo estoy ahora mismo"

Pilar Vidal afirma que no esta bien con este tema y que no es feliz por como esta ahora mismo: "No me gusta verme, pero estoy en tratamiento, en mano de profesionales. Tengo un psicólogo maravilloso y un dietista maravilloso."

Carmen Lomana no se puso en contacto con Pilar Vidal tras el enfrentamiento pero a la colaboradora esto no le preocupa: "Yo soy mucho de sintonías y se lo he dicho en público y en privado a Carmen Lomana, no le puedes caer bien a todo el mundo, ni ser amiga de todo el mundo. Entonces, yo no la caigo bien a ella, ni ella a mi." Aún así nuestra presentadora Sandra Golpe afirma que quiere que las colaboradoras se den un abrazo y se reconcilien.

¿Conseguirá Espejo Público que limen las perezas Carmen Lomana y Pilar Vidal? ¿Quiénes serán los políticos que se han preocupado por nuestra colaboradora y la han llamado?