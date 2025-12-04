Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rey emérito carga contra Iñaki Urdangarin en sus memorias: "Firmaba sin pestañear todos los papeles que su socio le pedía"

El entonces yerno del rey Juan Carlos I, el exjugador de balonmano, Iñaki Urdangarin, fue condenado por el 'caso Nóos' a cinco años y diez meses de cárcel.

A la izquierda, 'Reconciliación', las memorias del rey emérito. A la derecha, foto de archivo de Urdangarin

El rey emérito carga contra Iñaki Urdangarin en sus memorias: "Firmaba sin pestañear todos los papeles que su socio le pedía" | Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I recogidas en el libro 'Reconciliación' ya están disponibles para su compra en España, semanas después de su publicación en Francia, y están generando de nuevo diversas polémicas tras sus declaraciones.

Una de ellas, es la calificación de "ingenuo" al que fue su yerno, el exbalonmanista del F.C. Barcelona, Iñaki Urdangarin, tras ser condenado por el 'caso Nóos' por tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y delitos contra la Hacienda Pública.

Caso "Nóos" y condena de Urdangarin

El entonces yerno del rey Juan Carlos I, el exbalonmanista Iñaki Urdangarin fue condenado por el 'caso Nóos' a cinco años y diez meses de cárcel. Urdangarin permaneció en prisión desde junio de 2018 hasta el 3 de marzo de 2022, cuando consiguió la libertad condicional. El Instituto Nóos fue una fundación sin ánimo de lucro que el deportista presidía.

El socio del exdeportista, Diego Torres, también entró en prisión en ese mismo año, aunque en el año 2020 obtuvo un régimen de semilibertad, y actualmente se encuentra en libertad condicional.

"Por ingenuidad, y seguramente por irreflexión, Iñaki, que confiaba en él, firmaba sin pestañear todos los papeles que su socio le pedía", cargaba así Juan Carlos I contra Urdangarin en sus memorias.

Por otra parte, la hija del rey emérito y esposa de Urdangarin, la infanta Cristina, fue absuelta de los cargos de los que se le acusaba. Urdangarin y la infanta fueron cónyuges hasta el año 2022, tras salir a la luz que Urdangarin empezó una relación con la abogada Ainhoa Armenia y una crisis matrimonial derivada de estos escándalos.

Tras su llegada a la Jefatura del Estado en 2014, Felipe VI relegó a un segundo plano a Cristina, retirándole sus derechos dinásticos cuando ella cumplió 50 años. Juan Carlos asegura que la infanta estaba dispuesta a renunciar a estos privilegios, pero "no se esperaba semejante regalo de cumpleaños de parte de su hermano".

El rey emérito contra el juez Castro

No obstante, el exjefe de Estado opina que el juez que llevó este caso, José Castro, trató de llevar a la Corona llevando a su hija, la infanta Cristina, al banquillo de los acusados. "Buscaba deliberadamente notoriedad y se empeñó en convertir el caso en ejemplarizante", expresa así Juan Carlos I en sus memorias.

"Su propósito era llevar a la corona al banquillo de los acusados", afirma.

Además, Juan Carlos I sostiene que el daño que este juicio causó a su reinado fue irreparable, ya que fue "el cataclismo para el que nadie estaba preparado".

