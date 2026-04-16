Pilar Vidal, sobre las condiciones del rey emérito para volver a España: "Necesita una asignación al igual que los expresidentes del Gobierno"

Durante la jornada del miércoles, la revista '¡Hola!' fotografiaba la armonía entre el rey emérito y parte de su familia a través de una imagen que muestra al exmonarca rodeado de las infantas, Cristina y Elena, y su nieto Froilán.

Precisamente, esta portada causó gran revuelo en el plató de Espejo Público. Tal y como detalló Gema López, esta portada "le recordaba a las del siglo XX, cuando reinaba Juan Carlos I y que, de alguna manera, vuelve a elogiar y se vuelve a convertir en la portavoz de esta familia real".

López también criticó el texto que, en el interior de la publicación, acompaña a las fotografías del emérito. Por otro lado, el colaborador de Más Espejo, Rubén Amón ha expresado su opinión asegurando que "es una imagen de la monarquía que no fue porque si en España no hubiera excepción constitucional que hace prevalecer al varón sobre la mujer, la heredera sería Elena y el delfín, Froilán".

Asimismo, consideró que "con el linaje de la foto, hubiera desaparecido la monarquía".

"Necesita una asignación, sino de qué va a vivir"

El debate ha vuelto a reabrirse durante la jornada por un motivo: tal y como ha sostenido Pilar Vidal, las declaraciones de Rubén Amón no han gustado a la familia real.

Tras las palabras de Vidal, Amón se ha preguntado dónde estaría la monarquía si no hubiera existido Felipe VI y si Juan Carlos I no hubiese abdicado, se pregunta dónde estaría la monarquía sabiendo que estaba agonizando.

Por otro lado, Pilar Vidal considera que "la historia es justa". Tras el comentario, Gema López ha asegurado que "el rey Juan Carlos I va de patriota y es el menos de todos". Asimismo, López detalla que "hemos estado hablando solo de las luces porque no se podía hablar de las sombras".

La colaboradora de Más Espejo Pilar Vidal ha detallado que regularizará su situación, pero "pide otras condiciones". Tal y como ha afirmado, es "una situación complicada y única" y necesita una "asignación porque, sino, de qué va a vivir". Asegura que la asignación para Juan Carlos I es necesaria, al igual que los es para los expresidentes del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.