"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex

Las hormigas han sometido a la invitada a un desternillante test donde ella ha dejado claro cómo ser una ex modélica.

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex

La visita de Malú a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción y la naturalidad. Entre recuerdos personales y confidencias, la cantante ha mostrado su lado más humano y auténtico.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado su momento para someter a la invitada a un test de lo más desternillante. En él, las hormigas querían escuchar los consejos de la artista para ser un buen ex.

Malú ha dejado claro cosas como que no cree que deba existir el luto tras una ruptura y ha desvelado que ha llegado a recibir una canción de amor que, inicialmente, estaba escrita para otra persona. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero
Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

El equipo de ciencia ha demostrado cómo se pueden sincronizar una decena de metrónomos por arte de magia.

La artista ha charlado con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos en una noche de emociones fuertes.

