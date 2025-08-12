Incendio
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Muere el hombre que salió herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo
Un fuego descontrolado cerca del laboratorio Normon eleva a situación operativa 2 en Madrid; el fuerte viento y el calor complican la extinción y provocan daños materiales y personales.
Publicidad
El incendio comenzó el lunes a las 19:45 horas en una zona de vegetación del este de Tres Cantos y se propagó con velocidad a urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. El delegado del Gobierno aseguró: "Máxima prudencia y todo el apoyo a los servicios de extinción, y equipos de seguridad y emergencias".
La situación se calificó de Nivel Operativo 2 del Plan INFOMA, activando un despliegue masivo: 34 dotaciones de bomberos, UME, SUMMA 112, Guardia Civil y policía local. Se evacuó de inmediato el polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, habilitándose refugios como el Centro Deportivo Enrique Más y la biblioteca local.
El incendio dejó dos heridos de gravedad: uno con quemaduras en el 98 % del cuerpo, trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz, y otro hombre mayor con dolor torácico.
Testimonios desgarradores y pérdidas irreparables
La velocidad del fuego fue devastadora: "Hace mucho calor, hay mucho viento… en cuestión de dos, tres minutos ha devorado todo… hemos intentado abrir las puertas de los caballos… han fallecido 27 caballos. Rex es el único que se ha salvado”.
Vecinos todavía conmocionados describían cómo un restaurante, una vivienda o un comercio quedaron reducidos a cenizas en segundos. Un trabajador rescatado con quemaduras graves y encargado de una finca hípica: "El fuego llegó rapidísimo".
Expertos destacan que el incendio tuvo un "comportamiento explosivo", impulsado por una tormenta seca y rachas de viento que alcanzaron los 70 km/h, lo que permitió al fuego avanzar seis kilómetros en apenas 40 minutos.
La situación ha avanzando hacia zonas residenciales mientras se esperaba que el viento amainara después de medianoche para intentar contenerlo eficazmente. El humo hasta llegó a Filtrar en Barajas y zonas norteñas de Madrid, avisando a habitantes de localidades cercanas a cerrar puertas y ventanas por su propia seguridad.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: El fuego empezó en monte bajo
El origen del incendio se localiza en una zona de monte bajo en la tercera fase de Tres Cantos. El fuerte calor y el viento permitió que se propagara con rapidez hacia zonas habitadas y edificios icónicos.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Humo y ceniza alcanzan el cielo madrileño
El humo generado está llegando a zonas como Alcorcón, Leganés y Alcalá de Henares. El olor a quemado sorprende a vecinos y obliga a mantener la precaución en los hogares.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Explosiones en los laboratorios Normon
Las llamas alcanzaron los laboratorios farmacéuticos Normon, provocando varias explosiones. Se desconoce si el humo liberado es tóxico, por lo que la alerta sanitaria está activa.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Viento extremo, enemigo implacable
Las llamas se aceleran debido a una tormenta seca con vientos de hasta 70 km/h que arrastran las llamas hacia el sur‑sureste. El Ayuntamiento alerta a vecinos y los llamó a mantener las ventanas y puertas cerradas.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: La UME, incorporada al operativo
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya actúa junto a bomberos y Protección Civil en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos para fortalecer la respuesta ante el fuego.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Muere un hombre
Muere el hombre que resultó herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo tras el incendio de Tres Cantos. El hombre fue rescatado en el lugar por los servicios de emergencias del interior de una de las viviendas de Soto de Viñuelas y fue trasladado a La Paz, aunque finalmente no se pudo hacer nada por salvar su vida.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Centenares de vecinos fuera de casa
Cientos de personas han sido desalojadas esta noche; muchas se han refugiado en instalaciones públicas o con familiares. La comunidad enfrenta incertidumbre total sobre si podrán regresar pronto a sus hogares.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Un herido grave y otro crítico
Emergencias confirma al menos dos afectados: un hombre con quemaduras en un 98 % del cuerpo, trasladado en helicóptero al hospital; y otro con dolor torácico
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Desalojos por avance devastador
El incendio ha obligado a evacuar varias urbanizaciones, entre ellas Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno, algunas en Tres Cantos y otras en San Sebastián de los Reyes. Se habilitó el polideportivo Dehesa Boyal como centro de acogida, junto a centros como bibliotecas y el gimnasio Enrique Más.
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Bomberos y UME en la primera línea de fuego
Desde que el incendio arrancó este lunes a las 19:45 en Tres Cantos (Madrid), la situación operativa 2 del Plan INFOMA se ha activado por la cercanía de las llamas a viviendas.
Tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan junto a unidades de jefatura para contener el fuego impulsado por fuertes rachas de viento
Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Abrimos minutos
Buenos días, abrimos minuto a minuto para seguir toda la información sobre el incendio en Tres Cantos después de una madrugada de explosiones, desalojos y la rápida actuación del fuego.
Publicidad