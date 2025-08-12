Última hora del incendio en Tres Cantos en directo: Muere el hombre que salió herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo

El incendio comenzó el lunes a las 19:45 horas en una zona de vegetación del este de Tres Cantos y se propagó con velocidad a urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. El delegado del Gobierno aseguró: "Máxima prudencia y todo el apoyo a los servicios de extinción, y equipos de seguridad y emergencias".

La situación se calificó de Nivel Operativo 2 del Plan INFOMA, activando un despliegue masivo: 34 dotaciones de bomberos, UME, SUMMA 112, Guardia Civil y policía local. Se evacuó de inmediato el polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, habilitándose refugios como el Centro Deportivo Enrique Más y la biblioteca local.

El incendio dejó dos heridos de gravedad: uno con quemaduras en el 98 % del cuerpo, trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz, y otro hombre mayor con dolor torácico.

Testimonios desgarradores y pérdidas irreparables

La velocidad del fuego fue devastadora: "Hace mucho calor, hay mucho viento… en cuestión de dos, tres minutos ha devorado todo… hemos intentado abrir las puertas de los caballos… han fallecido 27 caballos. Rex es el único que se ha salvado”.

Vecinos todavía conmocionados describían cómo un restaurante, una vivienda o un comercio quedaron reducidos a cenizas en segundos. Un trabajador rescatado con quemaduras graves y encargado de una finca hípica: "El fuego llegó rapidísimo".

Expertos destacan que el incendio tuvo un "comportamiento explosivo", impulsado por una tormenta seca y rachas de viento que alcanzaron los 70 km/h, lo que permitió al fuego avanzar seis kilómetros en apenas 40 minutos.

La situación ha avanzando hacia zonas residenciales mientras se esperaba que el viento amainara después de medianoche para intentar contenerlo eficazmente. El humo hasta llegó a Filtrar en Barajas y zonas norteñas de Madrid, avisando a habitantes de localidades cercanas a cerrar puertas y ventanas por su propia seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com