Fernando Clavijo se pronuncia sobre la polémica de Abascal y las vacaciones de Sánchez en Lanzarote: "Ha afectado al desarrollo normal de la vida en el entorno"

Espejo Público ponía sobre la mesa el debate de la inmigración con motivo del reparto de los menores migrantes de Canarias al resto de comunidades autónomas. Una tensa situación que empeoraba en las últimas horas con las quejas de algunos dirigentes y con las tweets del líder de Vox, Santiago Abascal, en los que pedía confiscar y hundir el barco de rescate de 'Open Arms'. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se pronunciaba al respecto en el programa y, también, lo hacía sobre el polémico verano de Pedro Sánchez.

"Tienes un puesto de responsabilidad"

Ayer mismo, Clavijo se encontraba a bordo del barco de la ONG, el cual se encuentra atracado en Santa Cruz de Tenerife. Por eso, y por las experiencias que la ha tocado vivir en relación a la emergencia migratoria, aseguraba que "declaraciones de esta índole te llenan de indignación porque podrás estar de acuerdo no (…) pero si tienes un puesto de responsabilidad, tienes que medir mucho las palabras porque eso contribuye a la democracia y que la gente entienda que es el mejor sistema para gobernar".

Además, "incitan al odio, a la frustración y a la rabia (…) son más propias de un fascista que de un demócrata". Unas declaraciones que dolían aún más a los voluntarios de 'Open Arms'. El Presidente ponía en valor su trabajo y destacaba que "han salvado más de 72.000 vidas en estos años en ese mar mediterráneo".

¿Qué piensan de la actitud de las CC.AA.?

La presentadora Lorena García le preguntaba cómo han asumido la respuesta de las comunidades autónomas ante la llamada de auxilio de Canarias. La realidad es que, decía, "nos entristece, pero no nos sorprende porque llevamos más de 2 años recibiendo palmaditas en la espalda". Asimismo, aseguraba que no hay proactividad, ni por parte del Gobierno de España, "al que hemos tenido que llevar al Supremo", ni por parte de las CC.AA., que "están negando atender dignamente a esos menores".

Clavijo se mostraba angustiado al no comprender esta actitud: "¿De verdad que 4.000 menores, cuando tenemos una España vaciada, es un problema?" "Yo no lo creo", confesaba. Sin embargo, "el populismo y la mala política" sí afectan a la situación de nuestro país.

¿Es Sánchez el eslabón de una mafia, como dice el consejero de la Comunidad de Madrid?

También se pronunciaba sobre la rueda de prensa del consejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la cual declaraba que "Sánchez es el último eslabón y transportista que utilizan las mafias para traer a los inmigrantes irregulares hasta nuestro país". Sobre ello, Clavijo expresaba que "no solo no es verdad, sino que no contribuye al entendimiento": "No es el eslabón de ninguna cadena de mafia, todo lo contrario (…) desde el Gobierno de España, es cierto que hemos tenido que empujar mucho desde Canarias, se ha tratado de sacar un decreto".

Así funciona el reparto de menores

Con esta excusa, aprovechaba para dejar claro cómo funciona. Existen 16.000 menores en el Sistema Nacional de Acogida de Menores No Acompañados y "esas plazas se han distribuido entre todas las CC.AA. No se ha dejado a ninguna fuera". La diferencia, como ha ocurrido con Cataluña y País Vasco, es que "están ya cubiertas o, en el caso de Canarias, multiplicadas por 6". Por lo tanto, para conseguir un equilibrio, "esa capacidad superada es trasladada a otras comunidades autónomas que no han cubierto el cupo".

Sobre las vacaciones de Sánchez

Por último, Lorena ponía sobre la mesa la cuestión de las polémicas vacaciones de Sánchez en La Mareta (Lanzarote), caracterizadas por las críticas de su ausencia durante los incendios y un dispositivo de seguridad mayor del de los últimos años. Pero, ¿Cómo ha afectado esto en la zona? El Presidente de Canarias revelaba que "ha afectado al desarrollo normal de la vida en el entorno", ya que, entre otras cosas, se ha cerrado un trozo de la playa y un espacio aéreo. "Los vecinos que están acostumbrados a hacer su vida normal, se han visto interrumpida", añadía.

A pesar de ello, dejaba claro que se trata de algo normal, ya que es el presidente del Gobierno y su equipo "tendrá que velar por su seguridad". Como conclusión, aclaraba que no quiere generar "polémicas gratuitas" al respecto, porque, únicamente, "contribuyen a la crispación".

