Pilar Alegría, sobre la ley del 'solo sí es sí': "No esperábamos estos efectos indeseados y queremos endurecer esas penas"

Señala la ministra de Educación Pilar Alegría que la ley del 'solo sí es sí' pone a la mujer y a la víctima en el centro y plantea una protección integral que hasta ahora las mujeres no tenían. "Se ponen nuevas condenas a actos que hasta ahora no los tenían como la difusión de fotos íntimas u otras circunstancias que no tenían ese reconocimiento punitivo".

Recuerda la titular del Gobierno que la ley se aprueba en septiembre octubre y poco después comprueban que se trasladan sentencias y consecuencias indeseables que nadie pensaba y han generado una preocupación social. Recuerda que el propio Sánchez explicó que el Ejecutivo estaba pendiente de las distintas sentencias que se estaban conociendo para llevar a cabo si fuera necesario alguna reforma técnica.

"Esta no será ni la primera ni la última ley que se mejora"

Reconoce Alegría que ningún poder de los que trabajó esta ley esperaba estos efectos indeseados. Lo que quieren es mejorar aquellos aspectos técnicos endurecer esas penas para que estas situaciones no las veamos en un futuro. "No es ni la primera ni la segunda ni la última ley que se mejora para proteger una norma que es buena y positiva a la hora de hacer una protección integral hacia la mujer", mantiene.

Apunta además la ministra que "la hoja de servicio del PP en materia de igualdad es nula". Afirma que los populares no apoyaron ley del divorcio, ni la ley del aborto y se abstuvieron en la ley de igualdad y presentaron un recurso ante el Constitucional. Sin embargo, sí mantiene que si cuando se plantea esta mejora de la ley del 'solo sí es sí' el PP la considera positiva podrá votar lo que desee.