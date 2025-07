Kiko, afectado por la estafa de 'Paco El Bueno': "El que no invertía en Paco era el raro"

El conocido como 'Paco El Bueno', un conocido agente de seguros, con una apariencia exitosa, ha resultado ser un presunto estafador. Ha estado en busca y captura hasta que ha sido detenido. Se le acusa de una estafa masiva de más de 5.000.000 euros. Por el momento, han denunciado 80 personas, pero se teme que pueda haber más afectados. La pareja de este también ha sido detenida y la investigación continúa abierta.

Sus vecinos confiaban sin dudar en él, ya que el rumor de que Paco era capaz de incrementar la fortuna de sus clientes se difundió. "Escuchaba comentarios de 'este hombre te mueve el dinero, lo hace muy bien', contaba para Antena 3 Noticias una de las personas afectadas que ahora reclama 25.000 euros que le dio al presunto estafador.

Esta es la estafa de 'Paco El Bueno', un agente de seguros, que ha sido detenido por estafar presuntamente cinco millones de euros. Les prometía triplicar el dinero de los afectados, pero al final huyó con todo el dinero. En Espejo Público hemos podido hablar con dos de los afectados por la estafa de 'Paco El Bueno'.

Kiko explica que "lo conocí porque tengo un negocio en Vélez Málaga, entonces mis gestores es su cuñado, que aunque la gestoría no la tenga a nombre de Paco, está a nombre del cuñado, todos los hilos los movía él, entonces ellos eran los gestores de mi negocio". Cuenta que "tenías que confiar en él si o sí, en Vélez, el que no invertía en Paco era el raro por decirlo así".

No cuenta que su inversión empezó con "10.000 euros, después le di 22.000, así hasta los 80.000". Precisa que él no invirtió todo de una vez, sino que "hubo varias operaciones". 'Paco El Bueno' le decía que "se generó 150.000 euros". Cuenta que "para hacer la entrega del dinero, lo quería en metálico y me citaba siempre a las dos de la madrugada".

En ese momento, explica Kiko, "a mí ya me olía raro, y fue cuando grabé la última llamada que os he mandado al programa y donde ya veis el modus operandi de el, que es que cuando tu quieres retirar el dinero no te deja, te empieza a decir que te esperes un tiempo, que te va a generar no sé cuanto". Señala que este hombre "trabajaba para Catalana Occidente y te dice que tú ese dinero no lo vas a perder nunca, te deja la seguridad de que la Bolsa nunca vas a perder dinero".

José Antonio, otro de los afectados por la estafa de 'Paco El Bueno', nos ha contado que él le prestó "14.000 euros" y que "el modus operandi antes era por transferencia, desde 2023 ha cambiado, te pedía el dinero en efectivo" y hacía las gestiones en su casa.

