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Crisis Ceuta

Un periodista marroquí defiende que "Ceuta y Melilla son marroquíes" y niega que Rabat instrumentalizara a los migrantes

Toufiq Slimani, periodista marroquí, no ha dejado indiferente a nadie con su argumentación sobre la situación actual en el norte de África: desde la lealtad de Marruecos como aliado hasta la pertenencia de Ceuta y Melilla.

Toufiq Slimani, periodista marroquí

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Mercedes Piedra
Publicado:

Tras casi tres semanas de la, considerada por muchos, invasión de Marruecos a la ciudad de Ceuta, las heridas aún no se han cerrado, el territorio no ha vuelto a la normalidad, y sobre todo, el debate sobre la crisis geopolítica que nos acecha se ha incrementado, casi de manera proporcional, a la desesperación e indignación de los ceutíes.

Mientras el Gobierno califica la situación de "crisis migratoria", numerosos expertos en seguridad aseguran que se trata de un pulso de nuestro país vecino. Una forma de ejercer presión sobre España, de demostrar su capacidad de repercusión en nuestro territorio y de, a través de "nuevas convocatorias de invasión" como la que tenían prevista el 15 de agosto, alargar el miedo, la incertidumbre, y el rechazo del pueblo al Ejecutivo.

El debate de fondo de este asunto se ha debatido hoy en Espejo Público, en el que ha participado el periodista marroquí Toufiq Slimani. La base de la que parte toda su argumentación es clara: Marruecos y los migrantes marroquíes como víct9imas y en ningún momento como responsables.

Uno de los principales puntos de debate ha sido la instrumentalización de la población marroquí como arma con la que ejercer presión sobre el territorio español. Sin embargo, Toufiq cuestiona esa teoría: "Marruecos nunca ha instrumentalizado a su gente. Eso son falacias, acusaciones sin argumento". Afirma además que se trata de un argumento utilizado por muchos con fines políticos. Sin embargo, el periodista evade la pregunta de los colaboradores en plató cuando se cuestionan cuál fue entonces el motivo de que 80.000 personas cruzasen la frontera a la vez, sin la oposición de uno de los dos países responsables de que esto no ocurriera.

"Marruecos es un socio responsable"

Toufiq se reafirma en la fiabilidad de Marruecos como socio para España, asegurando que "Ambos países están condenados a abordar el dossier pendiente en Ceuta".

"Ceuta y Melilla son Marroquíes"

La presentadora, Lorena García, lanza una pregunta clara al periodista: "Estamos de acuerdo en que Ceuta y Melilla son españolas ¿no?", siendo la respuesta de Toufiq poco esperada por los colaboradores: "Bueno, eso para vosotros. Desde Marruecos es una reivindicación histórica, social y para cualquier marroquí Ceuta y Melilla son Marroquíes". Apoya este argumento en que Marruecos estaba presente antes en ese territorio: "La historia nos cuenta que el Gobierno de Marruecos está en este territorio desde antes de 1.415", afirmaciones que sacan una sonrisa a Taleb Alisalem, analista político y activista saharaui, que escuchaba atentamente toda la intervención desde plató: "Marruecos se independizó en 1956. Antes de eso nunca había existido", responde. Además, añade: "Es como si de repente España empezase a reclamar Roma o Grecia".

"Esto me recuerda a los reclamos del ISIS"

Esa mentalidad expansionista hace al colaborador rememorar el motivo que llevaba al grupo islámico terrorista ISIS a cometer atentados: "Ellos también reclamaban el territorio de Al-Andalus, porque según ellos les pertenecía. Yo creo que Marruecos comparte esa ideología, quiere expandirse recordando esos mapas históricos".

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