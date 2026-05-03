De María Pombo a Marta Riumbau: 9 influencers que nos enseñan que no existe una única forma de ser madre

Con motivo del Día de la Madre, repasamos el perfil de estas 9 madres e influencers que se han convertido en un apoyo diario para miles de seguidoras. A través de figuras como María Pombo, Marta Riumbau o Noemimisma, las redes sociales se han transformado en un espacio para compartir las diferentes formas de vivir la maternidad hoy en día.

María Pombo

María Pombo ha logrado mantenerse en la cima del universo digital español adaptándose a cada etapa de su vida. Aunque sus inicios estuvieron vinculados a ser la pareja de Álvaro Morata, María ha transformado su apellido en una auténtica marca global. Junto a Pablo Castellano, con quien se casó en Cantabria en 2019, ha formado una familia que es el centro de su proyecto vital. Madre de tres —Martín, Vega y Mariana—, María equilibra el contenido de moda y estilo de vida con la crianza. Pese a las polémicas propias de la exposición, su seguridad y naturalidad la han consolidado como un referente aspiracional para miles de madres.

Grace Villarreal

Es una de las figuras más veteranas y queridas. En su canal de YouTube hemos sido testigos de su evolución: desde ser madre primeriza de Violetta, pasando por la llegada de Allegra, hasta completar la familia con el pequeño Luca. Grace destaca por su entrega absoluta y por compartir su fe como motor de vida. A diferencia de otros perfiles, ella integra a sus hijos en su contenido de forma orgánica, compartiendo desde vídeos sugeridos por sus propios "Petunios" hasta los looks elegantes —pero siempre infantiles— que tanto éxito tienen entre sus seguidoras.

Marta Riumbau

Con Marta hemos vivido un proceso de maternidad profundamente valioso por su honestidad. Desde sus preocupaciones iniciales por la baja reserva ovárica hasta convertirse en madre soltera de Julieta, Riumbau se ha mostrado sin filtros. Ha sido un espejo y un apoyo vital para las mujeres que afrontan dificultades para concebir. Su valentía alcanzó su punto máximo al compartir la pérdida de su segundo bebé a las seis semanas de gestación; una noticia difícil que decidió visibilizar para que su comunidad no se sintiera sola en el duelo.

Dulceida

Aida Domenech fue la primera gran influencer y, años después, sigue rompiendo barreras. Junto a su mujer, Alba Paul, ha dado visibilidad al método ROPA para dar la bienvenida a su pequeña Aria. Dulceida se ha convertido en una abanderada de las familias con dos madres, defendiendo con orgullo que el amor es el único requisito para una infancia plena. Su perfil es clave para normalizar la diversidad familiar en el entorno digital.

Verdeliss

Estefanía Unzu es, posiblemente, la madre influencer por excelencia. Tras años mostrando su vida al frente de una familia numerosa con ocho hijos, Verdeliss ha sabido reinventarse. Ha demostrado que la maternidad no es un freno para las metas personales: recientemente completó el World Marathon Challenge, un hito deportivo de lo más exigente que consiste en correr 7 maratones en 7 días consecutivos por los 7 continentes.

Iera González

Conocida como Iera Paperlight, es madre de cuatro y una de las voces más críticas contra el término "embarazo geriátrico". Al haber sido madre a partir de los 35 años, Iera utiliza su plataforma para denunciar lo agresivo de esta terminología y apoyar a las mujeres que deciden ser madres en esta etapa de madurez. Todo ello sin perder su sello de identidad: un contenido de moda colorido y atrevido que es pura inspiración visual.

Violeta Mangriñán

Violeta es el ejemplo de una influencer con la que su audiencia siente que ha crecido. Hemos pasado de verla en televisión a acompañarla en su madurez personal. Comparte cómo vive su maternidad con una sinceridad que conecta con sus seguidoras, mostrando tanto las luces como las sombras de la crianza de Gala y Gia. Además, ha demostrado su faceta como empresaria de éxito con su propio negocio, Maison Matcha, equilibrando su rol como creadora de contenido con el de emprendedora.

Noemimisma

Noemí Navarro ha construido una trayectoria exitosa gracias a su naturalidad. Sin embargo, su perfil cobró una dimensión mucho más profunda al compartir el testimonio de su hijo Mateo, diagnosticado con TEA (trastorno del espectro autista). Noemí se ha convertido en una referencia absoluta para familias en la misma situación, especialmente tras descubrir ella misma, ya siendo adulta, que también forma parte del espectro. Su contenido es una guía de concienciación y empatía.

Núria Casas

No podíamos cerrar esta lista sin Núria Casas. Actriz, tiktoker y madre de dos, Nuria es el soplo de aire fresco que toda madre necesita tras un día agotador. Su capacidad para parodiar situaciones cotidianas de la crianza la ha hecho viral. Junto a su marido Arnau, ha llevado el éxito de sus vídeos a las librerías con la colección de Manatí, un personaje que nació como una broma durante su segundo embarazo y que hoy cuenta con libros y juguetes propios.

¡Feliz día a todas!