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Día de la madre

Alya y Sadakat: dos formas de ser madre en Mardin que chocan en En tierra lejana

Mientras Sadakat construye un imperio de secretos y soldados, Alya se juega el corazón en un aeropuerto para demostrar que el mayor acto de amor en Mardin no es proteger el linaje, sino tener el valor de huir de él.

Alya y Sadakat: dos formas de ser madre en Mardin que chocan en En tierra lejana

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Julián López
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Mardin no es lugar para madres con dudas, y en la mansión de los Albora, la maternidad se ha convertido en el campo de batalla definitivo donde no hay espacio para las medias tintas. Mientras la familia se despedaza entre disparos y confesiones que llegan veinte años tarde, dos mujeres representan los polos opuestos de un mismo sentimiento: la que cree que amar es poseer el destino de sus hijos y la que entiende que su único deber es salvarlos de las garras de su propio apellido.

Alya encarna la maternidad que cura y libera, una ginecóloga atrapada en un mundo de muerte que se niega a que su hijo respire el aire viciado de la venganza. Alya es la madre que no quiere que su pequeño herede un imperio si este está cimentado sobre tumbas, y su valentía no reside en empuñar un arma, sino en la fuerza de decirle a su hijo que su tío no forma parte de su mundo, eligiendo el exilio antes que ver a su niño convertido en otro soldado del clan.

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En el otro extremo, Sadakat es la personificación de la maternidad como una extensión del poder y el linaje, una matriarca que ha confundido la protección con la creación de armas humanas. Marcada por el trauma de un pasado donde Ecmel intentó matarla estando embarazada, Sadakat ha respondido al dolor construyendo una coraza de mentiras que ha terminado por explotarle en la cara: desde despreciar a Boran por su sangre enemiga hasta ver cómo su propia hija, Nare, llegaba a encañonarla tras descubrir sus manipulaciones. Para Sadakat, un hijo es un peón en su tablero de ajedrez contra sus enemigos, demostrando que su amor, aunque incondicional a su manera, es una cadena de oro que asfixia a todo aquel que intenta llevarle la contraria.

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