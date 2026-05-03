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Capítulo 84

¡Beso de película!: Ferit se quita el anillo de Diyar para volver a los brazos de Seyran

Ferit no solo ha reconocido sus sentimientos ante Seyran, sino que ha dado el paso definitivo para romper con su pasado y entregarse a la mujer de su vida.

¡Beso de película!: Ferit se quita el anillo de Diyar para volver a los brazos de Seyran

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Seyran se ha despertado de golpe al ver a Ferit en su cuarto: “¿Estás loco? ¿Sabes el miedo que me has dado?”, le ha recriminado. Pero a Ferit ya no le importan las normas. El joven Korhan está desesperado porque no soporta que ella le ignore hasta que deje a Diyar. “¿De verdad puedes vivir sin hablar conmigo?”, le ha preguntado.

Pero Seyran, más valiente que nunca, le ha puesto frente al espejo de su propia cobardía. Hartas de sus dudas, le ha recordado que no puede pedirle que no se case y luego esconderse. Y entonces, ha llegado el momento más especial de la noche: Seyran ha señalado el cuadro de ella que escondía. “Este cuadro lleva aquí desde el principio... ¿Cuántas noches me has mirado?”, le ha soltado, dejando claro que ella sabe perfectamente que él nunca ha dejado de quererla.

Justo en ese instante, Seyran ha dicho una frase que ya es historia de los #SeyFer: “Yo soy para ti lo que tú eres para mí. ¿Vas a aceptarlo?”. La joven le ha dejado claro que, si no se ha ido de la mansión, es porque sabe que él la está reteniendo con su amor, aunque no se atreva a decirlo en voz alta.

La tensión ha estallado y Ferit, sin decir una palabra, se ha quitado el anillo de compromiso y se ha lanzado a los labios de Seyran. Un beso apasionado que confirma que, a pesar de los obstáculos, su amor sigue intacto. ¿Será este el final de su compromiso con Diyar?

“Yo no merecía perderte”: el reproche de Ferit a su destino frente a una Seyran que le empuja a los brazos de Diyar

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