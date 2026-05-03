Walton Goggins relata su experiencia tras vivir en Madrid entre "fotos, vino y música": "Me estoy divirtiendo como nunca"

Walton Goggins ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a series como The White Lotus o Fallout, que le han situado como uno de los rostros más magnéticos de Hollywood. Pero lo que muchos no esperaban es se fuera a convertir en un madrileño más durante su estancia en la capital de España.

Aunque solo haya residido unos meses en Madrid debido al rodaje de su próxima película, el actor se ha rendido ante los encantos que le ha ofrecido la ciudad y así lo ha relatado en una entrevista con People.

"Estoy en Madrid y estoy trabajando, así que la vida me sonríe", declaró Goggins principios de abril antes de marcharse de la ciudad tal y como confesó en un emotivo post recientemente. "Salí en algunas revistas y en la televisión durante el partido del Real Madrid la otra noche, no porque fuera lo que buscara. Simplemente quería apoyar a este equipo", ha dicho Goggins, evidenciando el cambio radical en su forma de vida.

Walton Goggins en ARCOmadrid 2026 | Getty Images

También ha estado de compras en el Rastro y se enorgullece de no tener "ningún artificio a la hora de presentarse", ya que es consciente de "su exposición pública". Sin embargo, eso no le ha impedido de disfrutar interactuando con los vecinos, sobre todo desde el balcón de la casa en la que ha vivido.

"Tengo un balcón con vistas a la calle en este apartamento que alquilamos. La gente sabe que vivo aquí. Me siento en el balcón, la gente pasa y me saca fotos, luego bebo vino y escucho música", ha comentado.

El intérprete ha afirmado haber creado recuerdos imborrables, algunos de los cuales ha compartido en sus redes sociales.

"El mejor encuentro de mi vida (sin editar... Lo sé, es largo... Pero ese es el punto. El contexto lo es todo). Nunca sabes a quién vas a conocer ni qué estaba pasando en su vida antes de conocerte. Acabo de salir del trabajo. Bebo, fumo y me siento en mi balcón todos los días", escribió Goggins en una publicación. "He tenido infinidad de conversaciones como esta en los últimos dos meses... Gente que pasaba... Me saludaba. Me encanta este país. Me encanta su gente. Me encanta la comida. Me encanta la música. Me encanta el idioma (lo hablo fatal, pero lo intento de verdad) y me encanta España", se sinceró.

En otra publicación de Instagram, escribió: "Puede que a algunas personas les encante interactuar con el mundo tanto como a mí... Pero nadie lo ama más".

También ha compartido momentos con su esposa Nadia Conners y su hijo Augustus paseando los tres por la ciudad, como publicó en un carrusel.

"Me estoy divirtiendo como nunca, de verdad", ha asegurado a People.

Sobre su nueva cinta, titulada Mister, Goggins admitió que "tenía mucho miedo al empezar esta experiencia, simplemente por el tema que trata y por el temor a no estar a la altura".

La película de acción y comedia sigue a un hombre (Goggins) que despierta en una casa extraña cubierto de sangre y descubre su verdadera identidad mientras lucha contra asesinos a sueldo de su pasado, incluyendo a todos, desde sus exnovias hasta su mejor amigo. Para escapar, se une a su hija distanciada (Chloë Grace Moretz), quien también ha terminado involucrada en el negocio familiar, pero tendrán que recomponer su relación para sobrevivir".