“Hemos venido a competir”: primeras imágenes de la nueva edición de La Voz Kids

El próximo sábado llega la esperada séptima edición de La Voz Kids en Antena 3. Con cuatro coaches dispuestos a todo por conseguir a los mejores talentos.

Edurne no duda en marcar territorio desde el primer momento: “Vengo a por todas este año. Tengo que ganar, esto es así”. Una ambición que comparten sus compañeros. Luis Fonsi apuesta por dejarse llevar: “Yo creo en el destino. Van a pasar cosas importantes”.

Antonio Orozco muestra su lado más competitivo: “Saco el colmillo y, vamos, mato”, mientras que Ana Mena lo resume sin rodeos: “Aquí hemos venido a competir, a jugar, a pelear… vamos a intentar ganar La Voz Kids”.

Pero esta temporada llega con importantes novedades que lo cambiarán todo. Los coaches contarán con el megabloqueo, una ventaja que podrán usar si un talent consigue el pleno para asegurárselo automáticamente, aunque solo podrán hacerlo una vez cada uno en todas las Audiciones. Además, podrán arrepentirse tras no pulsar el botón, abriendo la puerta a nuevas oportunidades.

Más show, más competencia y más talento que nunca en una edición que promete ser la más espectacular hasta la fecha. “El mejor programa que hemos hecho de La Voz Kids, nunca”, aseguran. El 9 de mayo, estreno en Antena 3.