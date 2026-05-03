¿Existe vida más allá del Real Madrid? Los secretos de Tomás Roncero que te harán dudar si hasta su pijama tiene escudo

Tomás Roncero ha sabido ocultar su identidad en Mask Singer, ya que en las dos galas en las que estuvo presente ningún investigador acertó que el periodista deportivo se escondía debajo de Bocata de calamares.

Pero lo que Roncero no puede ocultar es su pasión por el Real Madrid. Los que conozcan al periodista saben que el club merengue ocupa el 100% de su corazón futbolero, ¿pero este amor le condiciona en el resto de su vida diaria?

Tomás Roncero nos cuenta sus secretos, como que en su casa no puede faltar ‘su’ Real Madrid, ¡casi toda su ropa es del club blanco! ¿Tendrá hasta un pijama con el escudo de su equipo?

Además, Roncero apunta aquello que más le enfada: ¡que el Fútbol Club Barcelona gane la Champions! Aunque este año está tranquilo, ya que los culés no tienen opción de ganar el torneo más importante a nivel de clubes.

Por último, el periodista deportivo nos enseña qué canciones son las que no pueden faltar en su playlist, una película con la que disfrutó en su infancia, y dos destinos turísticos que tiene pendiente visitas. En el vídeo de arriba tienes todos los secretos de Tomás Roncero, también conocido como Bocata de calamares de Mask Singer. ¡Dale al play y descúbrelos todos!