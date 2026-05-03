Roca Rey remonta tras la dramática cogida: de la angustia de Tana Rivera a la dura recuperación del torero

El pasado 23 de abril, Roca Rey sufrió una grave cogida en La Maestranza de Sevilla ha marcado la actualidad. El diestro peruano ha atravesado un proceso intenso en el que el apoyo de su entorno, especialmente de Tana Rivera, ha sido clave.

La peligrosa cogida

Fue el quinto toro de la tarde el que alcanzó a Roca Rey, zarandeándolo y provocándole una cornada de gran alcance en el muslo derecho. La herida afectó gravemente a la musculatura, obligando a que su cuadrilla le sacara al instante del ruedo.

El torero fue atendido de urgencia en La Maestranza y salió con un pronóstico muy grave. Por ello, fue trasladado con rapidez al hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde ha permanecido cuatro días ingresado.

Tana Rivera, su mayor apoyo

Apenas semanas antes de la cogida, se confirmaba la relación de Tana Rivera, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, con Roca Rey. Por eso, todos los ojos estaban puestos en la angustia de Tana.

Presente en la plaza durante la cogida, acudió rápidamente a la enfermería y posteriormente ha seguido de cerca su evolución. "Su reacción al verla fue instantánea, se levantó y se fue a por él", desveló Paloma García-Pelayo.

Tana Rivera ha sido uno de los pilares fundamentales de Roca Rey durante estos días, en los que se ha dejado ver en el hospital. Con un sentimiento entre la preocupación y el optimismo, la joven ha estado sosteniendo a su pareja en todo momento.

Alta y recuperación

Cuatro días después de la cogida, Roca Rey recibió el alta hospitalaria y abandonó el centro por su propio pie, aunque visiblemente afectado. El torero ha reconocido que, pese a la mejoría, comienza ahora "la parte dura", centrada en la rehabilitación y la recuperación muscular.

El proceso continuará en su casa, bajo seguimiento médico y con fisioterapia desde el primer momento. La evolución de la lesión marcará los plazos para su regreso a los ruedos, ya que los importantes daños musculares obligan a actuar con mucha prudencia.