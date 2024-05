"El perfil de un inquiokupa es directamente proporcional a su cara dura"

¿Qué es exactamente la inquiokupación? Se produce cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda no lo hace entrando por las bravas en la casa. ¿Qué hace? Entra en la casa por las vías legales: firma un contrato de arrendamiento pero, tras el primer o segundo mes pagando el alquiler, deja de pagar y no abandona el inmueble en ningún momento.

A raíz de la pandemia el ejecutivo para proteger a las familias vulnerables que no tenían ingresos y no podían pagar el alquiler prohibió su desalojos. Y, hecha la ley, hecha la trampa: muchos se aprovecharon. La plataforma afectados por la inquiiokupación cifra el problema en 80.000 viviendas okupadas por esta modalidad y creen que la nueva ley de vivienda prolonga los plazos del desalojo a las familias vulnerables y desprotege a los caseros. "Es contraproducente que digas que es una ley que protege a los vulnerables porque lo que de verdad hace es crear vulnerables"

La tormenta perfecta

"Yo tenia la casa alquilada desde hace 3 años y de repente me dejan de pagar. Es una vivienda de un dormitorio un baño y salón con cocina integrada" Es lo que le ha ocurrido a Blanca, víctima de una inquiokupación. "Es una pareja la que vive ahí, sin hijos y solventes. Siguen teniendo sus nóminas e ingresos. Van a trabajar y siguen viviendo en mi casa tranquilamente" "El perfil de un inquiokupa o de un inquilino que se convierte en ocupa es directamente proporcional a su cara dura" "Es la tormenta perfecta" Porque nuestra compañera de Atresmedia sigue pagando su hipoteca. Lleva gastado 4.000 euros por los procedimientos judiciales y por los gastos que soporta vinculados a la hipoteca unos15 mil. Total, se ha gastado 20 mil euros en 10 meses. Tanto el banco como su abogado le recomendaron que siguiera pagando para evitar problemas.

Su testimonio es tremendo. Asegura al programa Espejo Público: "Me ha cambiado la vida. No lo entiendes y te sientes desamparada. Tienes que responder a los pagos. No volvería a alquilar. Nunca". Hasta que el cerrajero no cambie el bombín no puedes echar las campanas al vuelo porque no sabes lo que puede pasar."