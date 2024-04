Tensión en directo entre el padre de una 'inquiokupa' y el propietario: "Es un embustero, tiene dos pisos"

José, un hombre de 51 años de Valencia, está viviendo una situación muy difícil. Este hombre tiene que vivir en una furgoneta porque su "inquiokupa" se niega a irse de su casa. Esta vivienda está situada en Valencia, tiene 100 metros cuadrados, cuenta con dos baños y tres habitaciones. Un piso valorado en 150.000 euros que podría vender o alquilar por 900 euros al mes.

Este hombre tiene que vivir en una furgoneta, con unas condiciones complicadas. El periodista Raúl García habla con él en Valencia, y nos cuenta que no le ha tocado de otra que improvisar una casa: "lo que era un vehículo de vacaciones se ha convertido en mi vivienda".

"Tengo un piso de tres habitaciones y me veo obligado a vivir en una furgoneta en la calle"

Nos cuenta que es una situación muy difícil, no tiene donde vivir si no es en la furgoneta: "es que no tengo donde, o aquí o en la calle". Cuenta que sus "inquiokupas" llevan desde septiembre de 2023 sin pagar. Argumenta que él, tenía organizada su vida con la renta que le proporcionaba ese alquiler, el de su vivienda, y cuando esta ha fallado, su vida se ha visto muy afectada: "estoy sin cobrar la renta y sin mi casa". En la furgoneta hay un váter químico, para hacer sus necesidades, una nevera mini y una pequeña vitro para poder cocinar.

El padre de la inquilina, y avalista de esta casa, cuenta en directo que todo lo que está diciendo José, el propietario es mentira e increpa al cámara: "no me grabes, te voy a denunciar". El padre de la inquilina cuenta también que José tiene dos casas pero la realidad que vive él, es diferente.

"Yo no tengo dos casas, vivía con mi pareja pero me separé en enero, y a raíz de separarme he querido disponer de mi casa"

Este señor, de 51 años, lleva aproximadamente siete meses sin recibir ningún tipo de renta por el alquiler de su casa, una situación injusta. Cuenta que los padres de la inquilina viven unos pisos más arriba y que la hija es la que está en su piso. José quiere llevar una vida tranquila y cuenta que cuando la recupere su vivienda tendrá que venderla porque no va a estar bien con los padres de la hija varios pisos arriba.