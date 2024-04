Pere Aragonès, sobre un referéndum de independencia en Cataluña: "Viendo los antecedentes, este 'no' será un 'sí'"

La entrevista comenzaba, como no podía ser de otra forma, valorando los resultados de las elecciones autonómicas en el País Vasco celebradas este domingo. El presidentde la Generalitat, Pere Aragonès, incluso participaba en un acto de Bildu el último día la campaña electoral vasca y calificaba el resultado como "magnífico" e "histórico", como "independentista y de izquierdas", afirmando sentirse "muy satisfecho".

El coleo de la polémica

No pasaba inadvertido en la entrevista el momento en que el candidato abertzale, Pello Otxandiano, evitara calificar a ETA como banda terrorista, y el presidente de Cataluña argumentaba que no le correspondía a él pronunciarse o explicar la postura de Bildu. Aragonès mencionaba que "lo más relevante es que la sociedad vasca ha pasado página a todos esos daños de dolor".

"Lo importante es que se cumplan los acuerdos"

"Si hay unos acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez, [...] si se cumplen seguirá habiendo colaboración, y si no se cumplen pues se va a interrumpir la colaboración", advertía Pere Aragonès respecto a los próximos y necesarios acuerdos de gobierno vasco, y con toda probabilidad en Cataluña.

Aragonès recordaba que en el Senado, su partido, ERC, y Bildu, forman parte del mismo grupo parlamentario: "Compartimos una parte muy importante de propuestas programáticas cuando hablamos de vivienda, o del modo de gestionar la sanidad, o de proyectos de política económica, hay coincidencias desde una visión de izquierdas, pero también independentista".

El panorama ante las elecciones de Cataluña

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat justificaba la convocatoria adelantada de elecciones por el rechazo que recogieron los presupuestos en el Parlament: "Si no, hubiéramos estado un año bloqueados. La ciudadanía de Cataluña no puede estar un año perdiendo el tiempo, cuando se tienen que tomar decisiones tan importantes".

Sobre los sondeos que apreciarían un sorpasso de Junts, partido del prófugo de la justica, Puigdemont, a Esquerra, Aragonès sólo contemplaría un escenario en el que él pudiera formar gobierno, presidiendo la Generalitat.

En cuanto a las especulaciones, afirmaba que "se habla mucho de posibles pactos, antes de que la gente haya votado", pero subrayaba que "las elecciones sirven para elegir un parlamento que trabaje para la gente".

Continuaba su exposición afirmando rotundamente que, en su opinión, lo importante es debatir qué se hará durante los próximos cuatro años en Cataluña, y se marcaba tres objetivos fundamentales para la próxima legislatura:

Lograr un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum de independencia.

con el Estado para celebrar un de independencia. Una financiación singular para Cataluña, en la que asuman todos los impuestos.

para Cataluña, en la que asuman todos los impuestos. Fortalecer el estado del bienestar y la lengua catalana.

Negativas desde el Gobierno

"Viendo los antecedentes, este 'no', estoy convencido que será un 'sí'"

Aunque desde el Gobierno central ya se habrían pronunciado en contra de varias de esas metas que se marcaba Pere Aragonès, él se mostraba optimista, recordando los cambios de criterio que se han producido en el ejecutivo de Pedro Sánchez: "Fíjese en los antecedentes. Nos decían que no a la Amnistía, y está a punto de ser aprobada ya. Nos decían que no al traspaso de Cercanías [...] y ya hay acuerdo político. Nos decían que no al traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital y ya se han sentado las bases para hacerlo. Por lo tanto, toda negociación empieza con un 'no' de la otra parte".