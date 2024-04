El ajustado resultado electoral en País Vasco, en la viñeta gráfica

¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones vacas? Empate en escaños entre el PNV y EH Bildu. Y el PSE-EE tendría la llave para formar el Gobierno. Los socialistas pueden pactar con PNV y Bildu, aunque todo apunta a que se editará un gobierno con el Partido Nacionalista Vasco.

Los jeltzales han ganado en cuanto a número de votos a la formación soberanista. El PNV ha logrado evitar el 'sorpasso' de EH Bildu en las elecciones autonómicas del 21 de abril, aunque con un resultado muy ajustado.

Los cálculos electorales salen: el PNV y Bildu podrían formar gobierno alcanzando 54 diputados. El PSE-EE podría apoyar con sus 12 parlamentarios a Bildu. Sin embargo, estas dos opciones no parecen convencer a los líderes políticos, que apuestan por una tercera vía: que los socialistas apoyen al PNV.

Está claro que habrá un nuevo lehendakari tras la salida de Iñigo Urkullo. Imanol Pradales le sustituyó como candidato y ahora podría convertirse en el presidente vasco. Un cambio que ha logrado convencer a los ciudadanos vascos, aunque no con una mayoría holgada. Su rival, el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, le pisa los talones y consigue empatar en escaños.

La formación jeltzale ha ganado en votos respecto a las autonómicas de 2020 y ha perdido cuatro escaños. En relación a las pasadas elecciones municipales de 2023, el PNV ha ganado ahora votos y, aunque fue el partido más votado, EH Bildu le superó en concejales.

En la viñeta gráfica se refleja el resultado electoral vascos. Durante toda la campaña, las encuestas electorales vaticinaban un empate o un 'sorpasso' de Bildu al PNV.

"Jo, Aitor, no sé que me pasa pero cada vez siento la txapela más apretada", comenta con las siglas del PNV. "No sé chico, igual llevas muchos años sin cambiarla", le responde.

Viñeta gráfica sobre elecciones vascas | Alfredo Boto-Hervás

El PNV, el partido más votado

A pesar del empate con EH Bildu, el PNV ha sido el partido más votado en todo el País Vasco. Prácticamente ha sido el partido que más escaños ha logrado en todas las elecciones, excepto en 1986, cuando ganó en votos pero no en escaños.

El mejor resultado fue en 2001, cuando consiguió 31 escaños y el 42,72% de los votos. Y el peor resultado fue el de 1986, que bajó su representación hasta los 17 escaños, aunque seguía siendo líder en número de votos.

