Resultados elecciones País Vasco 2024, en directo | Otxandiano: "La posición del PSE respecto a un acuerdo con el PNV es clara"

El PNV gana las elecciones vascas en número de votos y empata con EH Bildu en escaños (27 cada uno). El candidato a lehendakari Imanol Pradales celebra el resultado electoral vasco porque podrá reeditar el gobierno de coalición junto al PSE.

El partido de Bildu es el que más sube en escaños en estas elecciones vascas: mejora su resultado electoral de 2020 con seis nuevos parlamentarios. El PNV sigue manteniéndose como la primera fuerza política en las elecciones con más del 35 % de los votos, aunque pierde cuatro diputados y casi cuatro puntos porcentuales con respecto a 2020.

El PSE tiene la llave del gobierno vasco y repite como tercera fuerza política, aunque apenas sube medio punto, del 13,6 % de 2020 al 14,2 % y gana dos escaños hasta llegar a 12. Se prevé que el candidato socialista de su apoyo al PNV para formar un nuevo gobierno en el País Vasco, ya que sumarían 39 escaños -uno por encima de la mayoría absoluta-.

También podría apoyar a EH Bildu y hacer lehendakari a Pello Otxandiano, aunque Eneko Andueza, ha negado esta posibilidad durante la campaña electoral.

El PP es junto, a Bildu, el partido que más ha subido en porcentaje de votos pero solo ha obtenido un escaño más, de seis a siete diputados. Sumar, que se presentaba por primera vez a las elecciones vascas, se queda con un escaño por Álava. Mientras que Podemos sufre un 'varapalo' y se queda sin representación al perder seis parlamentarios.

Vox, sobre el que pesaba la amenaza de quedar fuera del Parlamento Vasco ha conseguido conservar su escaño por Álava e incluso subiendo ligeramente tanto en votos, como en porcentaje.

Andueza (PSE-EE) adelanta un pacto con el PNV

Tras conocer el resultado electoral, el candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha valorado haber obtenido "un extraordinario resultado" en las elecciones vascas y ha asegurado que "lo más lógico" sería conformar un Gobierno vasco con el PNV. Andueza también afirmó haber recibido la felicitación de Pedro Sánchez por los resultados logrados.

"No tengan ninguna duda de que su voto va a servir para lo que hemos dicho durante toda la campaña", expresaba Andueza. Desde el lunes, ha añadido, "nos tocará decidir y lo vamos a hacer con la responsabilidad" y "con la firmeza que exige la defensa de nuestros principios y de nuestro programa, pero conscientes de que es necesario responder a esos miles y miles de vascos y de vascas que quieren una política alejada del ruido, que se olvide de mitos y aventuras", añade.

EH Bildu, el que más sube

El otro ganador de la noche electoral fue el candidato Pello Otxandiano, quién celebraba haber conseguido unos los resultados "históricos" tras empatar a 27 escaños con el PNV, auqnue podría quedarse fuera del Gobierno al no tener el apoyo de los socialistas. "Hoy el cambio está en marcha y es imparable", ha afirmado el candidato abertzale.

Otxandiano: "La posición del PSE respecto a un acuerdo con el PNV es clara"

El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, considera "clara" la posición del PSE-EE respecto a los pactos electorales y previsiblemente apoye al PNV. Se ha mostrado satisfecho de los resultados electorales obtenidos al empatar con el PNV y califica de "histórico" el resultado.

"La posición del PSE respecto a un acuerdo con el PNV es clara y no merece la pena tratar de modificarla porque no se va a modificar". "El PSE el único escenario que manejaba en campaña era en realidad reeditar el Gobierno de coalición con el PNV. Creo que no hay cambio en ese sentido, a no ser que ambos partidos se abran a tipo de gobernanza y haya un cambio en lo que han sido los últimos ocho años", ha añadido en 'Radio Euskadi'.

