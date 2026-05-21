Los posibles vínculos de Zapatero con tramas de corrupción en Venezuela: los casos de Álex Saab y Hugo Carvajal

Álex Saab, el que fuera testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, lleva desde el pasado sábado detenido en Estados Unidos acusado de delitos de corrupción y blanqueo de dinero. Según las investigaciones, habría participado en el desvío de fondos a través de distintos negocios vinculados al régimen venezolano, entre ellos el programa estatal de alimentos CLAP, así como operaciones relacionadas con oro y petróleo.

Las autoridades estadounidenses sostienen que parte de ese dinero habría sido lavado mediante una compleja red empresarial en la que también aparece la aerolínea Plus Ultra. Esto es lo que ha despertado las dudas sobre posibles conexiones con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Además de Saab, otra persona es este contexto es el de Hugo Armando Carvajal, conocido como 'El Pollo', exjefe de contrainteligencia militar del chavismo.

Carvajal fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y ha reconocido ante la justicia su implicación en delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Concretamente, admitió haber participado en el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica, así como en el suministro de armas y explosivos a las FARC. Aunque por el momento se trata de dos tramas paralelas, algunos indicios han llevado a plantear si Zapatero podría estar relacionado con ellos.

Vínculos con el régimen de Venezuela

Además, es considerado uno de los fundadores del Cártel de los Soles, y ha señalado en el pasado a Zapatero. En 2021 afirmó que el expresidente mantenía vínculos económicos con el régimen venezolano, incluyendo supuestas participaciones en negocios de oro y el uso de testaferros para gestionar activos.

Sin embargo, Zapatero ha rechazado estas acusaciones. Lo hizo en marzo, durante su comparecencia en la comisión del Senado por el 'caso Delorme', presentó una carta del propio Carvajal en la que este desmentía haber realizado algunas de esas afirmaciones en sede judicial. El expresidente calificó las informaciones sobre una supuesta mina de oro como "una absoluta patraña" y negó tener testaferros en el extranjero, afirmando que la cifra es "cero".

En la actualidad, la justicia estadounidense continúa investigando tanto el caso de Álex Saab como el de Hugo Carvajal, mientras se intenta esclarecer si existe una conexión real entre estas tramas.

Pero en el caso de relacionar a Zapatero con esta trama será la justicia la que tiene que determinar si todo este tablero esta conectado entre sí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.