"Son un poco zote y quieres ayudarlas con tus negocios": los ingresos de las hijas de Zapatero, bajo sospecha

Varios expertos del mismo sector, consultados por Espejo Público ponen en seria duda los importes que cobró la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por los trabajos supuestamente realizados.

El especialista en marketing José Noblejas es contundente: "Es la primera vez que lo veo, no es una operativa normal".

"Está muy poco trabajado"

"Es un vehículo para ingresar dinero de procedencia dudosa"

La sensación que se extiende conforme van conociéndose nuevas informaciones es que los presupuestos serían presuntamente un intento de dotar de legalidad la actividad de una empresa pantalla.

La periodista Gema López considera poco elaborados el desglose de las tareas llevadas a cabo en teoría por 'What the Fav'. La abogada Rosa Belmonte por su parte empleaba el tono al que acostumbra y se expresaba sin rodeos: "Es un vehículo para ingresar dinero de procedencia dudosa".

Recalcaba que detrás de la implicación de Laura y Alba estaría el amor de un padre por favorecer la carrera profesional de sus hijas, pero Belmonte iba más allá y ponía en duda las aptitudes de ambas: "Tú tienes unas hijas que son un poco zote y quieres ayudarlas con tus negocios".

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