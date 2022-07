Pepe Álvarez (UGT) anuncia una movilización en todos los sectores si no hay acuerdo en el pacto de rentas

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, llama a disfrutar del verano pese los continuos designios de colapso económico. Ve posible y necesario alcanzar un pacto de rentas tras el verano "porque el país lo necesita". "Creo que la economía española necesita que hagamos esa aportación y los sindicatos hacemos todo lo posible para que eso sea una realidad", señala.

Invita a todos aquellos que tengan medios a que disfruten del verano. Cree que el atasco en la negociación de un posible pacto de rentas está en si va a haber o no revisión de los salarios de acuerdo con el IPC. Desde los sindicatos proponen la cláusula de revisión salarial con fórmulas de flexibilidad para que no se pierda el poder adquisitivo de los salarios.

"Las empresas trasladan los costes a los servicios que ofrecen y nadie puede pretender que los trabajadores no los traslademos a los salarios"

Apunta que con la subida generalizada de precios las empresas están trasladando los costes a los productos que fabrican y en ese sentido "nadie puede pretender que los trabajadores no traslademos a los salarios el coste de la vida que pagamos cada día o que no se traslade al aumento de las pensiones".

Cree Álvarez que "el Gobierno ha tomado nota de que tiene que hacer un trabajo para saber qué cuestiones quiere que entren en el pacto de rentas", aunque afirma que por el momento no han pedido al ministerio de Trabajo que entre a mediar en el acuerdo más de carácter salarial.

Si no hay acuerdo en el pacto de rentas los convenios que quedan por firmar no se firmarán

Advierte el de UGT que si no hay ningún tipo de acuerdo ni avance los convenios colectivos que quedan por firmar no se firmarán si no es en condiciones en las que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. En octubre van a coordinar los sectores que están negociando convenios para poder coincidir en jornada completas de lucha. No se plantean una huelga general "porque no tiene sentido por ejemplo convocar a los trabajadores de la Seat o a los del metal de Cantabria, Coruña o Cádiz" que acaban de pactar su convenio colectivo. "No será huelga en todos los sectores pero sí movilización en todos los sectores", advierte.