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Pedro Sánchez reúne a sus diputados y senadores para abordar la crisis en Ceuta y los Presupuestos Generales del Estado

El presidente del Gobierno se dirigirá a sus parlamentarios para concretar las tareas del Gobierno durante los meses que quedan de legislatura, marcados por Ceuta y la intención de aprobar los PGE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,en una imagen de archivo. EFE/Daniel González

Sánchez reúne a sus diputados y senadores para abordar la crisis en Ceuta y los Presupuestos Generales del Estado | EFE/Daniel González

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Alejandro Lorente
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes con los diputados, senadores y eurodiputados socialistas para abordar el nuevo curso político y parlamentario ante la crisis migratoria en Ceuta y los presupuestos generales del Estado, a los que todavía la mayor parte de comunidades se opone.

Este encuentro servirá para determinar el trabajo en el nuevo periodo de sesiones, que en esta ocasión ha iniciado con una comparecencia extraordinaria a petición propia de Sánchez ante el Congreso para informar sobre la situación en Ceuta tras por la entrada masiva irregular de migrantes los días 30 y 31 de julio.

Tareas del Gobierno y financiación autonómica

Además de la situación vivida en Ceuta, el Sánchez pedirá de nuevo a sus parlamentarios seguir trabajando en otras cuestiones durante los meses restantes de legislatura.

Sánchez recordará la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas que el Gobierno considera "histórica".

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el acuerdo, que sólo es apoyado apoyado por dos comunidades, es objetivamente beneficioso para todas porque que obtendrán más recursos, específicamente 20.975 millones de euros más.

Dicha financiación deberá contar con la aprobación del Congreso y se espera que el líder del PSOE se refiera a los próximos Presupuestos Generales del Estado después de insistir el pasado 31 de agosto en que se van a presentar y debatir este año, a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad.

Tramo final de la legislatura

Ante la incertidumbre tanto en Ceuta como en la ratificación de los Presupuestos Generales del Estado, la oposición pide que se convoquen ya elecciones y el líder subraya en que la agotará, aunque también señala que podría haber "adelantos técnicos" sobre la fecha límite del 23 julio para disolver las Cortes.

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