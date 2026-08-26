Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sus mejores momentos

Lo mejor de David en sus 100 programas en Pasapalabra: anécdotas, risas y un centenario 'bendito'

El barcelonés ha conquistado con su cercanía, su espontaneidad y su forma de disfrutar el programa, con tanta competitividad como compañerismo al luchar por el bote.

David Trigo, concursante de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Sólo unos pocos privilegiados consiguen cruzar la barrera de los 100 programas en Pasapalabra. El club de los centenarios suma a un nuevo concursante que hace historia con este hito: David Trigo. Su trayectoria ha tenido un poco de todo: grandes actuaciones, anécdotas inesperadas, mucho sentido del humor y una forma de vivir la competición que le ha valido el cariño de compañeros y espectadores.

Desde su llegada al concurso, el barcelonés ha demostrado que se puede competir al máximo nivel sin perder la cercanía ni la espontaneidad. Además, su carácter desenfadado le ha permitido protagonizar algunos de los momentos más divertidos de esta etapa, siempre acompañado de una sonrisa y de una manera muy particular de afrontar cada reto que se le ha puesto por delante.

Una 'bendición' en cada programa

Entre las imágenes más icónicas de David destaca ya su particular técnica en el ¿Dónde Están?. Su gesto moviendo las manos ya suscitó curiosidad en el primer programa, y desde entonces ha generado comentarios y bromas. Parece que está dando la bendición al panel o santiguando los números, lo que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

Compañerismo y competitividad

Estos 100 programas también han estado marcados por la ambición competitiva. David ha peleado cada segundo y cada acierto en su lucha por el bote, protagonizando duelos de altísimo nivel con Javier. Aun así, esa rivalidad nunca ha eclipsado el respeto y el compañerismo que ambos han demostrado tarde tras tarde, delante y detrás de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas de concursantes más queridas por la audiencia.

1-compañeros

Javier y David desvelan cómo es su relación tras las cámaras de Pasapalabra: “Nos llevamos muy bien”

Con casi un millón de euros ya en el bote, la exigencia en sus duelos está a la altura del premio. Con la llegada de AlaZ como prueba final, ambos concursantes se comprometieron a "minimizar los patinazos y maximizar el disfrute". A estas alturas, es un reto ya conseguido y las estadísticas reflejan una enorme igualdad entre los dos, como se demostró en el empate con el que David ha confirmado que se convierte en centenario.

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

Bromas, troleos y muchas risas

Entre victorias, remontadas, plenos y algún susto en la Silla Azul, David ha acumulado también muchos momentos de risas. Le encantó que Damián Mollá y Juan Ibáñez, Trancas y Barrancas en El Hormiguero, le sacaran su parecido con Alejandro Amenábar. Y, entre los famosos, disfrutó especialmente con la visita de David Fernández, hasta el punto de atreverse a un troleo en el momento de despedirse de él.

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

La inesperada despedida de David en Pasapalabra: ¡con troleo para David Fernández!

Con gran sentido del humor, el barcelonés también encaja con mucho estilo las bromas de Roberto Leal. Hay complicidad en La Pista y hasta algún vacile entre los dos.

En definitiva, David ha construido una trayectoria que va mucho más allá de las cifras. Su paso por Pasapalabra deja ya una colección de anécdotas imborrables y la sensación de que cada programa puede traer una nueva sorpresa.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

David Trigo, concursante de Pasapalabra

Lo mejor de David en sus 100 programas en Pasapalabra: anécdotas, risas y un centenario 'bendito'

Los jóvenes opinan sobre la gestión de los migrantes en Ceuta

Jóvenes liberales y progresistas chocan por la gestión migratoria en Ceuta: "España no es una dictadura como Marruecos"

Pedro J. Ramírez

Pedro J. Ramírez, contra el Gobierno tras la contradicción entre Marlaska y Robles: "No se reaccionó ante la invasión advertida"

Pepi habla de la "situación insostenible" que se vive en Ceuta
PEPI, CEUTÍ CANSADA

Las peticiones de Pepi al Gobierno tras 27 días de desesperación en Ceuta: "¿Es pedir mucho? A lo mejor pido mucho"

Rebeca Crespo carga contra el que considera el "objetivo" del Gobierno
CRISIS MIGRATORIA

Rebeca Crespo advierte del "objetivo" del Gobierno: "Que se enquiste el problema y convertir Ceuta en un centro de refugiados"

"Algo en mí se transformó": Camilo explica lo que sintió al presenciar el nacimiento de su segunda hija
El Hormiguero

Camilo revela cómo vivió el nacimiento de su segunda hija y el momento que le cambió para siempre

Camilo recordó en El Hormiguero cómo fue el nacimiento de Amaranto y la profunda huella que dejó en él.

Camilo, obligado a elegir entre su matrimonio o su bigote: “Mi ego no lo permitiría”
El Hormiguero

Camilo se enfrenta a un dilema entre su matrimonio y su inseparable bigote en El Hormiguero

Camilo se enfrentó en El Hormiguero a los disparatados dilemas de Trancas y Barrancas, entre ellos uno relacionado con su mujer, Evaluna.

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra

“¿Tú me vas a dar la pista a mí?”: Roberto Leal flipa con el cambio de papeles de Ana Ruiz en Pasapalabra

Publicidad