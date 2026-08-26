Lo mejor de David en sus 100 programas en Pasapalabra: anécdotas, risas y un centenario 'bendito'

Sólo unos pocos privilegiados consiguen cruzar la barrera de los 100 programas en Pasapalabra. El club de los centenarios suma a un nuevo concursante que hace historia con este hito: David Trigo. Su trayectoria ha tenido un poco de todo: grandes actuaciones, anécdotas inesperadas, mucho sentido del humor y una forma de vivir la competición que le ha valido el cariño de compañeros y espectadores.

Desde su llegada al concurso, el barcelonés ha demostrado que se puede competir al máximo nivel sin perder la cercanía ni la espontaneidad. Además, su carácter desenfadado le ha permitido protagonizar algunos de los momentos más divertidos de esta etapa, siempre acompañado de una sonrisa y de una manera muy particular de afrontar cada reto que se le ha puesto por delante.

Una 'bendición' en cada programa

Entre las imágenes más icónicas de David destaca ya su particular técnica en el ¿Dónde Están?. Su gesto moviendo las manos ya suscitó curiosidad en el primer programa, y desde entonces ha generado comentarios y bromas. Parece que está dando la bendición al panel o santiguando los números, lo que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

Compañerismo y competitividad

Estos 100 programas también han estado marcados por la ambición competitiva. David ha peleado cada segundo y cada acierto en su lucha por el bote, protagonizando duelos de altísimo nivel con Javier. Aun así, esa rivalidad nunca ha eclipsado el respeto y el compañerismo que ambos han demostrado tarde tras tarde, delante y detrás de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas de concursantes más queridas por la audiencia.

Con casi un millón de euros ya en el bote, la exigencia en sus duelos está a la altura del premio. Con la llegada de AlaZ como prueba final, ambos concursantes se comprometieron a "minimizar los patinazos y maximizar el disfrute". A estas alturas, es un reto ya conseguido y las estadísticas reflejan una enorme igualdad entre los dos, como se demostró en el empate con el que David ha confirmado que se convierte en centenario.

Bromas, troleos y muchas risas

Entre victorias, remontadas, plenos y algún susto en la Silla Azul, David ha acumulado también muchos momentos de risas. Le encantó que Damián Mollá y Juan Ibáñez, Trancas y Barrancas en El Hormiguero, le sacaran su parecido con Alejandro Amenábar. Y, entre los famosos, disfrutó especialmente con la visita de David Fernández, hasta el punto de atreverse a un troleo en el momento de despedirse de él.

Con gran sentido del humor, el barcelonés también encaja con mucho estilo las bromas de Roberto Leal. Hay complicidad en La Pista y hasta algún vacile entre los dos.

En definitiva, David ha construido una trayectoria que va mucho más allá de las cifras. Su paso por Pasapalabra deja ya una colección de anécdotas imborrables y la sensación de que cada programa puede traer una nueva sorpresa.

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