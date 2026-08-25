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Mejores momentos | 25 de agosto

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

La actriz ha hablado de su gira con la obra Un viaje sin retorno, en la que canta copla y también un tema muy bonito que ha querido regalar a los espectadores.

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

La deliciosa voz de Ana Ruiz enamora en Pasapalabra con una romántica actuación

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Lo dijo Roberto Leal hace tres programas, cuando Ana Ruiz comenzaba su nueva visita a Pasapalabra: ¡canta muy bien! El presentador confiaba en que la actriz tuviera la oportunidad de demostrar su preciosa voz en La Pista, pero apenas ha surgido la ocasión. Ni con su victoria en su tercer y último duelo contra Carmen Morales, porque no recordaba la letra de ‘Espresso macchiato’.

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Sin embargo, cuando las oportunidades no se dan por sí solas, hay que propiciarlas y es lo que ha hecho Ana antes de AlaZ. Charlando con Roberto, ha contado que está de gira con la obra Un viaje sin retorno. De hecho, visitará el pueblo del presentador, Alcalá de Guadaira.

En esta obra, Ana actúa y también canta. “Canto copla, pero yo digo siempre que no soy coplera, con todo mi respeto a las copleras”, ha afirmado. Y, además, interpreta un tema muy bonito, que es el pellizquito con el que ha enamorado a todos los espectadores. ¡Dale al play y disfruta de esta actuación tan deliciosa!

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