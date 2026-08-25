Camilo se enfrenta a un dilema entre su matrimonio y su inseparable bigote en El Hormiguero

Las hormigas pusieron al cantante ante varias decisiones absurdas que tuvo que resolver con mucho sentido del humor. El colombiano respondió a todas, incluso a las que tenían a Evaluna como protagonista.

El dilema más complicado llegó cuando tuvo que elegir entre afeitarse el bigote para siempre o permitir que su mujer llevara uno igual. Camilo lo tuvo claro y aseguró entre risas que “no hay sitio para dos bigotes en mi casa”.

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