Detenido tras robar un barco e intentar embestir a la Guardia Civil: "Acabó preso"

La Guardia Civil ha interceptado en Mallorca a un hombre que había robado una embarcación valorada en casi 500.000 euros. El fugitivo intentó embestir a los agentes, lo que desencadenó una persecución por mar que parecía sacada de una película.

El propietario del barco, Chris Adamson, fue quien grabó la sorprendente escena mientras acompañaba a los agentes. Según explica, le pidieron al hombre que redujera la velocidad y detuviera la embarcación, pero este hizo caso omiso y aceleró en dirección a Valencia. Sin embargo, al comprobar que el combustible comenzaba a agotarse, cambió el rumbo hacia Ibiza.

"Huyó de la Guardia Civil durante media hora e intentó embestirles pero, acabó preso", asegura el dueño del barco, Chris Adamson. Los daños ocasionados en la embarcación están valorados en 15.000 euros.

El periodista de sucesos Carlos Quílez considera que se trata más bien del "robo de un paseo en lancha", ya que el detenido, de 52 años, se encontraba acompañado de una mujer. Sin embargo, el hecho de realizar un "paseo gratis", sumado a la persecución policial y a los daños ocasionados en la embarcación, "suponen un delito de atentado" que puede conllevar una pena de prisión, explica el periodista.

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