Haakon y Mette-Marit cumplen 25 años de casados en un momento delicado para la familia real

Haakon y Mette-Marit de Noruega cumplen este martes día 25 de agosto 25 años de matrimonio, las conocidas bodas de plata. Una fecha especialmente significativa para la pareja que, sin embargo, llega en un momento complicado para la familia real noruega.

La princesa atraviesa un delicado momento de salud tras haberse sometido este verano a un trasplante de pulmón, mientras que el rey Harald permanece ingresado y Haakon ejerce actualmente como regente.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre cómo fue su boda en 2001, en la Catedral de Oslo con más de 800 invitados como testigos de su amor. ¡Vamos a ello!

Haakon y Mette-Marit el día de su boda | Gtres

Una nueva imagen para celebrar sus bodas de plata

Con motivo de este aniversario, los príncipes herederos han querido compartir una nueva imagen juntos a través de las redes sociales de la corona noruega. En ella aparecen posando en un jardín, muy sonrientes y en actitud relajada.

Mette-Marit luce una falda midi blanca estampada con flores azules y un jersey amarillo lima, mientras que Haakon posa a su lado vestido con un pantalón de traje negro y una camisa blanca.

La Casa Real no ha aprovechado para compartir unas palabras sobre su aniversario: "¡Felices bodas de plata a los Príncipes Herederos! Hoy se cumplen 25 años desde que el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit contrajeron matrimonio en la Catedral de Oslo, el 25 de agosto de 2001. 25 años de amor, familia y una vida juntos".

Una boda para recordar

El 25 de agosto de 2001, la catedral de Oslo se convirtió en el escenario de uno de los enlaces más importantes de la monarquía noruega. Más de 800 invitados, entre ellos los reyes de España del momento, acompañaron al entonces príncipe heredero Haakon y a Mette-Marit Tjessem Høiby, cuya llegada a la familia real no estuvo exenta de polémica.

La reina Sofía y Felipe VI en la boda de Haakon y Mette-Marit | Gtres

Su pasado y su relación anterior hicieron que una parte de la sociedad noruega recibiera con poca gana a la futura princesa. Mette-Marit, además, ya era madre de Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior. Años después, su hijo se encuentra en el centro de un proceso judicial que ha marcado a la familia en los últimos meses de este 2026.

Aquel día, Mette-Marit apostó por un diseño de inspiración clásica confeccionado especialmente para ella. El vestido, en tonos crudos, combinaba crepé de seda y tul, y contaba con una larga cola inspirada en los diseños que había llevado la reina Maud.

Haakon y Mette-Marit el día de su boda | Gtres

El velo, de seis metros, completaba el look nupcial, al que añadió una tiara de principios del siglo XX que recibió como regalo de los reyes Harald y Sonia, padres de Haakon.

Una celebración que tendrá que esperar

Aunque las bodas de plata suelen ser motivo de grandes celebraciones, en esta ocasión la familia real noruega ha optado por mantener la prudencia. Los actos conmemorativos más importantes se celebrarán más adelante, cuando la situación de salud de Mette-Marit lo permita.

La princesa se ha enfrentado durante los últimos años a una fibrosis pulmonar que ha ido agravándose y que finalmente hizo necesario un trasplante de pulmón este verano. Su recuperación marca ahora el ritmo de la agenda de los príncipes herederos.

A esta situación se suma la delicada salud del rey Harald, que permanece ingresado y se encuentra de baja desde mediados de agosto. Ante esta circunstancia, Haakon está asumiendo las funciones de regente y continúa al frente de los principales compromisos institucionales.

Haakon y Mette-Marit | Gtres

La familia real también permanece muy pendiente del monarca. Durante estos días, tanto la reina Sonia como sus hijos y nietos se han acercado al hospital para acompañarle. Entre ellos, la princesa Marta Luisa y su marido, Durek Verrett, además de los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.

Así, el aniversario de bodas de Haakon y Mette-Marit llega en un momento difícil. Un cuarto de siglo después de aquella boda que despertó tanta expectación, la prioridad de la pareja está ahora muy lejos de los grandes festejos y centrada en la recuperación de la princesa y en la evolución del rey Harald.