Camilo revela cómo vivió el nacimiento de su segunda hija y el momento que le cambió para siempre

El cantante contó que su segunda hija nació en casa, al igual que su primera hija, Índigo. Para Camilo, aquel momento fue una de las experiencias más intensas y especiales de su vida.

El artista reconoció que presenciar el nacimiento de Amaranto le hizo sentir que algo había cambiado en su interior. “Algo en mí se transformó”, aseguró al recordar aquel instante.

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