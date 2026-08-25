Josep Borrell cuestiona a los 22 países europeos que cuestionaron a España y defiende la actuación del Gobierno: "La crítica es fácil"

El ex alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha criticado la carta firmada por 22 países europeos sobre la situación vivida en Ceuta y considera que sus reproches evidencian un desconocimiento sobre cómo funciona la frontera de Ceuta. En este contexto, la presentadora Lorena García le ha preguntado por qué se ha mostrado "bastante molesto con la actitud de Europa", a la que acusa de no haber sido suficientemente solidaria con España tras lo ocurrido en Ceuta.

Borrell explica que se ha limitado a señalar que las críticas de los 22 países europeos demostraban que "no tenían conocimiento de cómo está organizado el tránsito entre Ceuta, la Península y Europa". En su opinión, "parece que no se habían enterado de que Ceuta es territorio español" y recuerda que existe un control en la frontera entre la ciudad autónoma y la Península. "¿No había ningún asesor en los gabinetes de los 22 que se lo dijera? Parece que no. Eso no debería ocurrir", señala.

El ex alto representante de la UE considera que "España tiene un problema y los demás tienen que mostrarse solidarios con él, no críticos". A su juicio, las críticas fueron "propias de gente muy poco documentada" e "impropias del alto nivel político" de quienes las firmaron, y apunta a que podrían haber estado dirigidas "al consumo interno de sus respectivos países".

"¿Usted cree que los jefes de Gobierno de los 22 países europeos no saben lo que pasa?"

Lorena ha cuestionado si el Gobierno realmente fue capaz de mostrarle a Europa la gravedad de la situación en Ceuta, a lo que Borrell ha respondido claramente que "las imágenes eran lo suficientemente explícitas". "¿Usted cree que los jefes de Gobierno de los 22 países europeos no saben lo que pasa? ¿Que se lo tienen que ir a explicar? Naturalmente que lo saben. Tienen embajadas, tienen la información precisa", ha añadido.

Borrell defiende que Europa no tenía que esperar a que España pidiera ayuda

Ante la pregunta de Lorena García sobre si España debería haber pedido ayuda a Europa, Borrell responde tajante: "¿Para qué?". Recuerda que la Unión Europea cuenta con Frontex, cuyos agentes se despliegan en las fronteras europeas, y menciona la situación de las islas griegas, Creta y el sur de Italia como ejemplos de territorios que también afrontan problemas de control fronterizo.

Respecto a la situación de los menores que permanecen en Ceuta, el político defiende que el Gobierno debe cumplir la legislación española de protección al menor. "El que sean muchos no exime de que se aplique la legislación vigente", sostiene.

Lorena García le recuerda que el mando único se ha convocado 26 días después de la entrada masiva de migrantes pero Borrell evita valorar la tardanza y cuestiona que pueda conocerse la cifra exacta de personas que entraron en Ceuta y reclama "políticas preventivas" y colaboración con Marruecos.

"No se trata de poner el dedo en el ojo a nadie"

Sobre la decisión del Gobierno de no señalar directamente a Marruecos, Borrell responde que "sus razones tendrá" y defiende que "no se trata de poner el dedo en el ojo a nadie, sino de buscar soluciones". Además, rechaza las devoluciones masivas de menores y recuerda que cada caso debe estudiarse individualmente.

"El papel del rey se fija en común acuerdo con el Gobierno"

Además, defiende la cooperación con Marruecos para los retornos y considera que entrar en un "pugilato de declaraciones y contradeclaraciones" no ayudaría a resolver la crisis. "La crítica es fácil y la acción, más difícil", sentencia.

Finalmente, preguntado por el papel del rey en el Consejo de Seguridad Nacional, Borrell recuerda que el papel del Rey en política internacional "se fija de común acuerdo con el Gobierno".

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