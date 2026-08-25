El politólogo Javier Martín sostiene que el mando único en Ceuta es una "medida tardía"

Este lunes, el vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció desde Ceuta la previsión del Gobierno de declarar este mismo martes la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad, y constituirá un mando único con el que coordinar la respuesta a la crisis migratoria. Se trata de una estructura que estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Mando único

Este mando único debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y lo que conseguirá es reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados. Lo encabezará Torres y contará con un comité especializado en el que estarán representados el Gobierno de Ceuta, a través de Vivas; la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los distintos ministerios implicados, además del asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.

"Es una medida tardía"

En las Noticias de la Mañana de Antena 3, abordamos la situación de la crisis migratoria 26 días después del asalto de la mano del politólogo Javier Martín Merchán, quien considera que la del mando único es una medida "tardía" y que "la respuesta del Gobierno ha sido deficiente".

El ministro Cuerpo, por su parte, defendió que el mando único supone "un antes y un después" en la gestión de la crisis, al considerar que el problema ya no se limita a cuestiones de seguridad, sino que requiere una actuación coordinada en ámbitos como las repatriaciones, la atención a los menores y la tramitación de las solicitudes de protección internacional.

Arrancan las comparecencias en el Congreso

Entre tanto, las comparecencias en el Congreso de los Diputados arrancan para dar explicaciones acerca de la situación en Ceuta. La titular de Defensa inaugurará un desfile ministerial que completarán Félix Bolaños y Mónica García este jueves; Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Elma Saiz el viernes y Sira Rego y Ana Redondo el próximo lunes.

El politólogo ha defendido en la entrevista que "las comparecencias no van a servir para demasiado, no se han puerto de acuerdo hasta ahora, tenemos declaraciones cruzadas que se contradicen por ejemplo la hora de determinar si el CNI había avisado o no había avisado".

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