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PEPI, CEUTÍ CANSADA

Las peticiones de Pepi al Gobierno tras 27 días de desesperación en Ceuta: "¿Es pedir mucho? A lo mejor pido mucho"

La vecina ceutí vuelve a denunciar la situación que atraviesa la ciudad y reclama al Gobierno una solución más rápida y eficiente: "El Gobierno es el que ha creado este problema y son los que tienen que resolver".

Pepi habla de la "situación insostenible" que se vive en Ceuta

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Sofía Avendaño
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"Esto es insostenible ya", es una de las frases más repetidas por los ceutís y la que nos ha vuelto a expresar Pepi, vecina de Ceuta que no puede más. Ya hemos conectado con ella en diferentes ocasiones, y aunque la última vez parecía que estaba algo más tranquila, hoy ha vuelto a remarcar el malestar con el que vive en su propia ciudad.

"Han pasado muchos días y esto es un caos, insoportable", mantiene la ceutí. Ella lo tiene claro: "La solución pasa porque se vayan. Yo no entiendo de leyes, pero yo creo que en cualquier país civilizado, si a ti te invaden, se te meten de esa manera... se ataja en el momento". Al igual que sus vecinos, Pepi no comprende por qué no se ha solventado el problema de una manera más rápida. "Tú has entrado ilegalmente, y como has venido, te vas. Nosotros somos la llave".

"Somos cuatro culturas que nos llevamos estupendamente porque hay respeto"

Además, asegura que en Ceuta son personas respetuosas con los demás: "Somos 19 km cuadrados para 70.000 habitantes. Cuatro culturas que nos llevamos estupendamente porque hay respeto". Sin embargo, el respeto se termina cuando dejas de sentirte en casa: "Pero cuando se te cuela lo mejor de cada casa, cuando tienes una inseguridad, cuando ves que te estas quedando sin playa, los niños sin colegios... ". Precisamente, una de las cosas que considera seguras la ceutí es que los niños no van a volver al colegio: "Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que los niños no van a tener colegio".

"¿Estamos locos o qué?"

Pepi hace alusión a todos los establecimientos de los que quieren privar a los ceutís. Entre ellos, esos famosos pabellones en los que se quiere alojar a los migrantes. "Nos quieren quitar los pabellones, en la hípica tuvieron que sacar los caballos... con qué nos quedamos?", se pregunta la vecina.

Otra pregunta que se hace es: "¿Estamos locos o qué?". La solución la tiene cristalina: "Si nos han invadido, señores, que se vayan por donde han venido. ¿Es pedir mucho? A lo mejor pido mucho, no lo sé".

Pepi se compadece de Margarita Robles

En cuanto al discurso que dio ayer Margarita Robles, ministra de Defensa y con quien Pepi se desahogó durante su visita a Ceuta, la vecina confiesa que se solidariza con ella. "Mira lo que le pasa al diputado socialista Melchor. Aquí el que saca un poco la patita del tiesto, el que da la nota discordante, ya parece que hay que ir a degüello", denuncia.

"El Gobierno es el que ha creado este problema y son los que tienen que resolver"

Tras todo este discurso, la ceutí pide movilización por parte del Gobierno, de manera más rápida y eficiente: "El Gobierno es el que ha creado este problema y son los que tienen que resolver".

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