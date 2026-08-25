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AlaZ | 25 de agosto

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

Al concursante barcelonés le valía el silencio para ganar, pero ha decidido arriesgar y ha hecho saltar las alarmas cuando estaba a sólo dos letras de dar la sorpresa con el bote.

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

Exhibición de templanza de David: sentencia el duelo en AlaZ contra Javier... ¡y se convierte en centenario!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Despacito y con buena letra, es lo que dice el refrán y la estrategia con la que David ha hecho una gran exhibición en este AlaZ. De hecho, las alarmas se han encendido cuando el barcelonés se ha situado a sólo dos letras del bote de 940.000 y ha dado una respuesta intentando quedarse aún más cerca. En el otro atril, Javier se ha rendido por un fallo en su primer turno que se ha convertido definitivamente en lastre.

Los dos concursantes han ido bastante cerca el uno del otro durante toda la primera ronda. De hecho, ambos la han completado con el mismo número de aciertos: 21. La clave estaba en las letras pendientes y ahí es donde Javier ha flaqueado. El madrileño tenía tantas dudas que incluso se ha plantado, pese a saber que eso suponía su derrota virtual.

A David le valía guardar silencio en este caso de empate a aciertos. Sin embargo, ha querido arriesgar y se ha aproximado al bote de forma valiente y segura, con dos respuestas complicadas que han asombrado. Además, esta victoria le ha supuesto un premio muy especial: entrar en el club de los centenarios de Pasapalabra, pues su próximo programa será el número 100. ¡Revive este duelo en el vídeo!

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