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Rebeca Crespo cree que este es el "objetivo" del Gobierno: "Que se enquiste el problema y convertir Ceuta en un centro de refugiados"

La periodista enumera todos los "engaños" a los que se han visto expuestos los ceutíes por parte del Gobierno. Denuncia incluso que "más que un engaño, se han reído de ellos".

Rebeca Crespo carga contra el que considera el "objetivo" del Gobierno

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Sofía Avendaño
Publicado:

La crispación en Ceuta es cada vez mayor. Los vecinos de la ciudad autónoma se manifestaron este pasado jueves al coro de "ilegales, expulsión" o "no nos mires, únete". Es evidente que los ceutíes ya no pueden más y así lo están demostrando tanto en las calles como en sus declaraciones en este programa.

"El Gobierno se ha reído de las necesidades de los ceutíes"

Rebeca Crespo

Hoy en 'Espejo Público' tenemos en plató a Rebeca Crespo, periodista en el diario La Gaceta, y se ha referido a esta irritación como "inevitable". Lo justifica relatando punto por punto todos los motivos por los que los ceutíes están cansados de esta situación. Según Crespo, Ceuta es "un pueblo sometido a un engaño constante de este Gobierno y que más que engaño parece que se ha reído de las necesidades de los ceutíes".

"Primero decía que no pasaba nada, luego que habíamos vuelto a una supuesta normalidad y que era una crisis resuelta. Luego el presidente del Gobierno, declaró que era un ataque a la integridad territorial y acto seguido se fue de vacaciones. 26 días después sí que declara el mando único y ahora sí que resulta que hay una crisis", evidencia la periodista.

Los "tres engaños" del Gobierno: carpas, vacunas y polideportivos

Además, hace hincapié en el tema de las carpas que se les proporcionó a los migrantes: "Eso es lo que han visto los vecinos con el tema de las carpas - primero dijeron que habían vuelto todos los inmigrantes ilegales a Marruecos para después implantar unas carpas en un primer momento para 1.500 personas y después han sido para 4.500".

"Van a colocar a los invasores al lado de los menores ceutíes"

Rebeca Crespo

A continuación, señala el tema de las vacunas: "Lo mismo con las vacunas - al principio 25.000 dosis que, en principio no eran necesarias porque no había crisis sanitaria y después 45.000 dosis".

Y por último, saca a relucir los famosos polideportivos, de los que todavía no se tiene una declaración final: "Ahora con el tema de los polideportivos para alojar ahí a los inmigrantes - están al lado de los colegio, es decir, van a colocar a los invasores al lado de los menores ceutíes".

Con todo, la periodista parece sacar una conclusión de todo esto: "Todo apunta a que el objetivo del Gobierno es que se enquiste este problema y convertir Ceuta en un centro de refugiados".

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